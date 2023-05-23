Карло Анчелотти определился с заявкой на матч 36 тура Ла Лиги, который состоится на «Сантьяго Бернабеу» в среду, 24 мая.

Винисиус пропустил сегодняшнюю тренировку команды, как сообщил Карло Анчелотти – из-за ушиба лодыжки, по этой же причине он не попал в заявку «Мадрида».

Мариано и Азар пропустили матч с «Валенсией», но тренировались перед встречей с «Райо». Бельгиец попал в заявку, а Мариано – нет.