Педри подтвердил, что соблюдает диету, чтобы избежать травм.

«Травмы всегда все портят», — сказал Педри.

«Никогда не хочется покидать игровое поле, а получив травму ты пытаешься вернуться как можно скорее. Чтобы избежать травм, я стараюсь следить за питанием. Я и раньше питался правильно, но сейчас соблюдаю диету».

«Я стал более сосредоточенным. Мамины крокеты, которые я очень любил, я больше не могу есть. Меня это безумно огорчает, но ничего не поделать».

«И я теперь более внимательно отношусь к восстановлению до и после тренировок и матчей. Еще у нас в клубе есть психолог, который нам очень помогает. Восстановившись после травмы я никогда не испытывал страха, что получу ее снова. Я уверен, что восстановился и плохое осталось позади. Думаю, что это правильно».

Картофельные крокеты — популярное блюдо в Европе, но это не лучшая еда для тех, кто хочет оставаться в форме, так как в них много холестерина. В настоящее время у Педри проблемы с мышцами, но ожидается, что он вернется на поле в двух последних матчах сезона.