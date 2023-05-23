FC BARCELONA
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«Если будут оскорбления, мы перестанем играть»: сильное послание Хави о ситуации с Винисиусом

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Хави выразил солидарность с нападающим «Реала» Винисиусом, который в воскресенье подвергся расистским атакам на «Месталье».

«Вообще, к сожалению, есть случаи расизма. К сожалению. Обидно», — цитирует слова Хави Football Espana.

«Грустно и прискорбно, что это происходит в 2023 году. Мы должны осудить их, независимо от значков, игроков или клубов. Мы должны осудить их, как Винисиус вчера в Валенсии, Расизм должен быть искоренен раз и навсегда.

Игры должны быть остановлены. Я всегда так думал. Это единственная среда, где допустимы оскорбления, это единственный вид спорта, в котором это принято. Я работаю, и меня называют сыном «такого-то». Вы можете представить, чтобы пекарь или журналист мирились с этим. Если будут оскорбления, то мы перестанем играть. Это послание президенту Лиги, Федерации…

Я не думаю, что я должен терпеть оскорбление. Оскорби рабочего, тебе кинут кирпич в голову. Я не должен терпеть оскорбления в рабочее время и всякую наглость.

Это воспитательный вопрос. Вы должны воспитывать людей, чтобы они не собирались оскорблять людей на поле. Я не хожу в театр, чтобы оскорблять. Это нехорошо для общества.

Я не думаю, что есть смысл говорить, что Испания или Лига расистские, но есть расистские акты. И они должны быть осуждены. Мы находимся в среде, где нас оскорбляют и нам говорят всякие вещи. 

Нас просят быть образцами для подражания, но тяжело, когда тебя все время оскорбляют. Трудно не злиться, и это случается с Винисиусом. И с любым игроком. У тебя должна быть благоприятная среда».

46 комментариев

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Ave_milk
Правильные слова, абсолютно не имеет значение, как вини себя ведёт, можно и по другому свое недовольство им на стадионе выражать.
+56
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Serdida Orayew
Ответ Kim93
Это не расизм. Это реакция на поведение Винисиуса на игровом поле. Других чернокожих игроков так не оскорбляют
Винисиус делает свою работу. И делает это как профессионал. Он, как и любой другой игрок делает все возможное ради победы. И за это его осуждать нельзя!

Я как фан Барсы не люблю Вини, но это не значит что его можно оскорблять.
+33
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tverd1
Интересно, а помнит ли Хави первый матч Фигу на КампНоу после перехода в Реал? Оскорбления это самое невинное, что неслось в него с трибун. Там были монеты зажигалки, бутылки, свиная голова и т.д. И он что жаловался? Ныл про оскорбления? Нет он просто играл в футбол. Может быть г-ну Винисиусу тоже начать играть футбол, а не выделываться на поле и трубить о персональном расизме?
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Ave_milk
Ответ Demn213
Буквально на прошлой неделе, когда играли на выезде против Эспаньола, весь стадион во втором тайме только и делал, что кричал "пута Барселона пута". Что ж не увёл команду?
Ну и испаньол оштрафовали и возможно лишат возможности продавать билеты на несколько туров. Очевидно, что это искоренить невозможно, но это и не значит что с этим стоит смирится
+10
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Эржан Чынарбеков
Ответ tverd1
Интересно, а помнит ли Хави первый матч Фигу на КампНоу после перехода в Реал? Оскорбления это самое невинное, что неслось в него с трибун. Там были монеты зажигалки, бутылки, свиная голова и т.д. И он что жаловался? Ныл про оскорбления? Нет он просто играл в футбол. Может быть г-ну Винисиусу тоже начать играть футбол, а не выделываться на поле и трубить о персональном расизме?
Но ведь ситуация с Фигу была другой. Он обещал что останется навсегда в Барселоне и на следующий день перешёл в Реал и из-за этого он и получил заслуженно, а в ситуации с Вини, его просто оскорбляют за его цвет кожи
+6
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Alexlagodny
И да и нет. Почему то не оскорбляют Милитао, Дембеле, Алабу, Кунде и других, а почему? Потому что ведут себя как нормальные люди и не провоцируют болельщиков, играя на поле соперника, а это чудо только это и делает. Что посеял, то и пожал.
+18
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Kim93
Это не расизм. Это реакция на поведение Винисиуса на игровом поле. Других чернокожих игроков так не оскорбляют
+21
-17
+4
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Алия Насырова
Ответ Michael Boldyrev
Уверяю вас, что как только рабочий становиться столь значимой фигурой, что его з/п исчисляется миллионами долларов, то он сразу становится терпимей к оскорблениям. Ему условно становится до фонаря)
Не соглашусь с Вами. Человек который дорастает до профессионала, скиллы которого очень ценятся, наоборот очень себя уважает, понимает ценность и вряд ли потерпит оскорбления. Я не знаю ни одного профессионала в любой области, который бы позволял называть себя "обезьяной"
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Кашшай Чакырович
Кстати Дембеле чернокожий тоже неплохо обыгрыввет за счёт скорости ,помнит кто хоть один конфликт с ним с фанами из 19 команд ?) Я чего то не помню !
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DeBussi333
Ответ alberto-m
С одной стороны ты прав в том что в Иисус ведёт себя как Полное г###но, ну с другой стороны можно оскорбить его по-другому ,называя козлом, придурком, уродом, не знаю, гомосексуалистом. как-то так . но не обязательно говорить, про его цвет кожи. поэтому нельзя говорить "а вот ты обезьяна". Потому что ты черный, или вот как в свое время ,Дани Алвису бросили банан🤦‍♂️ Хотя Дани конечно Красава, поднял, схавал, поблагодарил за еду и пошёл себе играть дальше . Потому что это уверенность в самом себе ,это была сильная личность . А вот Вини малолетний Придурок, у которого есть большой талант, но ограниченные умственные способности
Согласен почти со всем, что ты сказал/написал, только случайно ты Винисиуса Иисусом назвал 🤭. Это так, чтоб в следующий раз такие ляпсусы не случались
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Ноябрьский Набат
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Ты заграницей хоть раз был или дальше своего села не ездил никуда? Фильмов пересмотрел и дичь несешь.
Фуфел
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Ноябрьский Набат
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Ты заграницей хоть раз был или дальше своего села не ездил никуда? Фильмов пересмотрел и дичь несешь.
С ледиboy не общаюсь.
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Ноябрьский Набат
Ответ Sergejs Fedotovs
Ты прям часто слышишь, чтобы белых называли "беляшами"? Вот прям по-русски? Потому что в других языках это вряд-ли будет созвучно с цветом кожи. Можешь пример привести, или это ты сейчас, сходу придумал, чтобы расизм оправдать?
Снежок не называют??? Ни разу не слышал???
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Sergejs Fedotovs
Ответ Ноябрьский Набат
Например каким? Я вот удивляюсь над обидчивыми афро. Когда называют белого-беляш, всем по барабану, а как афро- чёрным, сразу слёзы.... 🤦‍♂️
Ты прям часто слышишь, чтобы белых называли "беляшами"? Вот прям по-русски? Потому что в других языках это вряд-ли будет созвучно с цветом кожи. Можешь пример привести, или это ты сейчас, сходу придумал, чтобы расизм оправдать?
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Subhan Jafarov
Мне другое интересно, почему с Камавинго или с Рюдигером нет подобных проблем, или они что, недостаточно темные?
Полагаю вся проблема в Вини, ему стоит пересмотреть своё отношениние и не пытаться спекулировать этой темой.
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Кашшай Чакырович
Ответ tverd1
Интересно, а помнит ли Хави первый матч Фигу на КампНоу после перехода в Реал? Оскорбления это самое невинное, что неслось в него с трибун. Там были монеты зажигалки, бутылки, свиная голова и т.д. И он что жаловался? Ныл про оскорбления? Нет он просто играл в футбол. Может быть г-ну Винисиусу тоже начать играть футбол, а не выделываться на поле и трубить о персональном расизме?
Фигу был сделан из стали ,тогда мужики на мужиков были похожи ,не зря с Фигу сборная прошла в 1/2 чм в 2006 году ,потому что это был настоящий капитан , а когда пришел плакса Роналду они 1/8 проти не могли !нынешние неженки особенно эти угольки ,они всю дорогу ноют !
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Bobojon
В ЧЕМПИОНАТЕ ЕСЛИ ЕСТЬ РАСИЗМ , ФУТБОЛ НАДО ОСТАНОВИТЬ И ВСЁ !
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alberto-m
Ответ cdkmkkz24x
Чем же тебе насолил пророк Иисус?
🤣🤣🤣🤣
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Баха Аккаев
Ответ Serdida Orayew
Винисиус делает свою работу. И делает это как профессионал. Он, как и любой другой игрок делает все возможное ради победы. И за это его осуждать нельзя! Я как фан Барсы не люблю Вини, но это не значит что его можно оскорблять.
Может ты прав но у Вини длинный язык
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Горькие слёзы Моуриньо
Ответ Subhan Jafarov
Мне другое интересно, почему с Камавинго или с Рюдигером нет подобных проблем, или они что, недостаточно темные? Полагаю вся проблема в Вини, ему стоит пересмотреть своё отношениние и не пытаться спекулировать этой темой.
Есть проблемы у других игроков. В этом месяце были проблемы у Рюдигера. Проблемы есть, просто они замалчиваются и не доходят до нас. Просто на это закрывали глаза.
Говорить - «у других игроков нет проблем» - это означает, что просто вы про эти случаи не знаете…
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alberto-m
Ответ DeBussi333
Согласен почти со всем, что ты сказал/написал, только случайно ты Винисиуса Иисусом назвал 🤭. Это так, чтоб в следующий раз такие ляпсусы не случались
🤣🤣🤣
Только сейчас это заметил 🤦‍♂️🤦‍♂️
Просто я пишу голосовым и поэтому не увидел, что WhatsApp место Винисиус,написал Иисус🙏🙏
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DeBussi333
Ответ Demn213
Буквально на прошлой неделе, когда играли на выезде против Эспаньола, весь стадион во втором тайме только и делал, что кричал "пута Барселона пута". Что ж не увёл команду?
Мой тебе ответ на твоё замечание. И я говорю это с сожалением, но "искоренить" "болельщиков", которые будут ругать футболистов в частности и игроков в целом, наверное невозможно, но отличие состоит в том, что расистские оскорбления уголовно наказуемы. Так что у меня есть пара идей для наказания, как можно будет приостановить эту хрень.
Вариант первый - определяют тех, кто выкрикивал расистские оскорбления, предъявляют обвинение и в первый раз штраф в размере, скажем, 10,000 евро. После второго раза в тюрьму на два года. Проблемка в том, что определять этих "расистов", а они расисты по определению, занимает время, причём немало времени. Вариант второй - команде снимают очки. Первое предупрождение - условное снятие, при следующем случае - снятие очков на деле. Хотел бы я посмотреть, как эти "болельщики" будут себя вести, зная, что их поведение может, условно, стоить их клубу завоевания трофеев или вылета в низшую лигу. Но самое главное - если были зафиксированы расистские оскорбления в отношении игроков, а может даже судей, игра прекращается. Обратятся к зрителям с просьбой прекратить такое поведение. Если после возобновления, матч заканчивается без инцидентов, то хорошо - пожали друг другу руки и разошлись. Если же расистские оскорбления продолжатся, то матч немедленно заканчивается и команде, чьи "болельщики" так её поддерживали, засчитывается техническое поражение. То есть, в потенциале такое поведение "болельщиков" может обойтись команде в 6 очков (три очка, которые могли получить в случае победы, плюс три очка, которых их лишат ввиду их поведения).
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DeBussi333
Ответ Эржан Чынарбеков
Но ведь ситуация с Фигу была другой. Он обещал что останется навсегда в Барселоне и на следующий день перешёл в Реал и из-за этого он и получил заслуженно, а в ситуации с Вини, его просто оскорбляют за его цвет кожи
Как я ответил одному из вас, да, ситуация с Фигурой была отличной от ситуации с Винисиусом, ругань и оскорбления в свой адрес он заслужил своим поведением, но бросание в него различных предметов, включая свиную голову, это уже был перебор.
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DeBussi333
Ответ tverd1
Интересно, а помнит ли Хави первый матч Фигу на КампНоу после перехода в Реал? Оскорбления это самое невинное, что неслось в него с трибун. Там были монеты зажигалки, бутылки, свиная голова и т.д. И он что жаловался? Ныл про оскорбления? Нет он просто играл в футбол. Может быть г-ну Винисиусу тоже начать играть футбол, а не выделываться на поле и трубить о персональном расизме?
Кстати, хорошо, что ты упомянул этот случай. Поведение "болельщиков" было отвратительным, но расизма там не было. С другой стороны, я думаю, что судье имело смысл остановить матч, и как по мне, пускай играли бы при пустых трибунах.
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cdkmkkz24x
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Ты еще времена динозавров вспомни. Ну или средние века, когда например считалось нормальным бить жену (в твоих кругах возможно это все еще поощряется)
Плохое сравнение, футбол это общий обзор, а жена индивидуально твой.
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