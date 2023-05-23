46 комментариев

Хави выразил солидарность с нападающим «Реала» Винисиусом, который в воскресенье подвергся расистским атакам на «Месталье».

«Вообще, к сожалению, есть случаи расизма. К сожалению. Обидно», — цитирует слова Хави Football Espana.

«Грустно и прискорбно, что это происходит в 2023 году. Мы должны осудить их, независимо от значков, игроков или клубов. Мы должны осудить их, как Винисиус вчера в Валенсии, Расизм должен быть искоренен раз и навсегда.

Игры должны быть остановлены. Я всегда так думал. Это единственная среда, где допустимы оскорбления, это единственный вид спорта, в котором это принято. Я работаю, и меня называют сыном «такого-то». Вы можете представить, чтобы пекарь или журналист мирились с этим. Если будут оскорбления, то мы перестанем играть. Это послание президенту Лиги, Федерации…

Я не думаю, что я должен терпеть оскорбление. Оскорби рабочего, тебе кинут кирпич в голову. Я не должен терпеть оскорбления в рабочее время и всякую наглость.

Это воспитательный вопрос. Вы должны воспитывать людей, чтобы они не собирались оскорблять людей на поле. Я не хожу в театр, чтобы оскорблять. Это нехорошо для общества.

Я не думаю, что есть смысл говорить, что Испания или Лига расистские, но есть расистские акты. И они должны быть осуждены. Мы находимся в среде, где нас оскорбляют и нам говорят всякие вещи.

Нас просят быть образцами для подражания, но тяжело, когда тебя все время оскорбляют. Трудно не злиться, и это случается с Винисиусом. И с любым игроком. У тебя должна быть благоприятная среда».