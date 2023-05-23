46 комментариев

«Если будут оскорбления, мы перестанем играть»: сильное послание Хави о ситуации с Винисиусом
Хави выразил солидарность с нападающим «Реала» Винисиусом, который в воскресенье подвергся расистским атакам на «Месталье».
«Вообще, к сожалению, есть случаи расизма. К сожалению. Обидно», — цитирует слова Хави Football Espana.
«Грустно и прискорбно, что это происходит в 2023 году. Мы должны осудить их, независимо от значков, игроков или клубов. Мы должны осудить их, как Винисиус вчера в Валенсии, Расизм должен быть искоренен раз и навсегда.
Игры должны быть остановлены. Я всегда так думал. Это единственная среда, где допустимы оскорбления, это единственный вид спорта, в котором это принято. Я работаю, и меня называют сыном «такого-то». Вы можете представить, чтобы пекарь или журналист мирились с этим. Если будут оскорбления, то мы перестанем играть. Это послание президенту Лиги, Федерации…
Я не думаю, что я должен терпеть оскорбление. Оскорби рабочего, тебе кинут кирпич в голову. Я не должен терпеть оскорбления в рабочее время и всякую наглость.
Это воспитательный вопрос. Вы должны воспитывать людей, чтобы они не собирались оскорблять людей на поле. Я не хожу в театр, чтобы оскорблять. Это нехорошо для общества.
Я не думаю, что есть смысл говорить, что Испания или Лига расистские, но есть расистские акты. И они должны быть осуждены. Мы находимся в среде, где нас оскорбляют и нам говорят всякие вещи.
Нас просят быть образцами для подражания, но тяжело, когда тебя все время оскорбляют. Трудно не злиться, и это случается с Винисиусом. И с любым игроком. У тебя должна быть благоприятная среда».
Я как фан Барсы не люблю Вини, но это не значит что его можно оскорблять.
Полагаю вся проблема в Вини, ему стоит пересмотреть своё отношениние и не пытаться спекулировать этой темой.
Говорить - «у других игроков нет проблем» - это означает, что просто вы про эти случаи не знаете…
Только сейчас это заметил 🤦♂️🤦♂️
Просто я пишу голосовым и поэтому не увидел, что WhatsApp место Винисиус,написал Иисус🙏🙏
Вариант первый - определяют тех, кто выкрикивал расистские оскорбления, предъявляют обвинение и в первый раз штраф в размере, скажем, 10,000 евро. После второго раза в тюрьму на два года. Проблемка в том, что определять этих "расистов", а они расисты по определению, занимает время, причём немало времени. Вариант второй - команде снимают очки. Первое предупрождение - условное снятие, при следующем случае - снятие очков на деле. Хотел бы я посмотреть, как эти "болельщики" будут себя вести, зная, что их поведение может, условно, стоить их клубу завоевания трофеев или вылета в низшую лигу. Но самое главное - если были зафиксированы расистские оскорбления в отношении игроков, а может даже судей, игра прекращается. Обратятся к зрителям с просьбой прекратить такое поведение. Если после возобновления, матч заканчивается без инцидентов, то хорошо - пожали друг другу руки и разошлись. Если же расистские оскорбления продолжатся, то матч немедленно заканчивается и команде, чьи "болельщики" так её поддерживали, засчитывается техническое поражение. То есть, в потенциале такое поведение "болельщиков" может обойтись команде в 6 очков (три очка, которые могли получить в случае победы, плюс три очка, которых их лишат ввиду их поведения).