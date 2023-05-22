7 комментариев

Без Кунде, Педри и Араухо: «Барселона» назвала состав из 20 человек на матч с «Вальядолидом»
В игре против «Вальядолида» «Барселона» будет без Жюля Кунде, Педри и Рональда Араухо (травмы).
Гави возвращается в состав. Молодой игрок Касадо также был вызван.
Вот 20 игроков, вызванных на игру.
Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Инаки Пенья, Арнау Тенас.
Защитники: Жорди Альба, Маркос Алонсо, Эрик Гарсия, Алехандро Бальде, Жюль Кунде, Андреас Кристенсен.
Полузащитники: Серхио Бускетс, Пабло Торре, Франк Кесси, Френки де Йонг, Роберто, Гави, Касадо.
Нападающие: Ансу Фати, Роберт Левандовски, Ферран Торрес, Рафинья, Усман Дембеле.
Главное сухарь Терштегену добить!!