7 комментариев

В игре против «Вальядолида» «Барселона» будет без Жюля Кунде, Педри и Рональда Араухо (травмы).

Гави возвращается в состав. Молодой игрок Касадо также был вызван.

Вот 20 игроков, вызванных на игру.

Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Инаки Пенья, Арнау Тенас.

Защитники: Жорди Альба, Маркос Алонсо, Эрик Гарсия, Алехандро Бальде, Жюль Кунде, Андреас Кристенсен.

Полузащитники: Серхио Бускетс, Пабло Торре, Франк Кесси, Френки де Йонг, Роберто, Гави, Касадо.

Нападающие: Ансу Фати, Роберт Левандовски, Ферран Торрес, Рафинья, Усман Дембеле.