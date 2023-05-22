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Без Кунде, Педри и Араухо: «Барселона» назвала состав из 20 человек на матч с «Вальядолидом»

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В игре против «Вальядолида» «Барселона» будет без Жюля Кунде, Педри и Рональда Араухо (травмы).

Гави возвращается в состав. Молодой игрок Касадо также был вызван.

Вот 20 игроков, вызванных на игру.

Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Инаки Пенья, Арнау Тенас.

Защитники: Жорди Альба, Маркос Алонсо, Эрик Гарсия, Алехандро Бальде, Жюль Кунде, Андреас Кристенсен.

Полузащитники: Серхио Бускетс, Пабло Торре, Франк Кесси, Френки де Йонг, Роберто, Гави, Касадо.

Нападающие: Ансу Фати, Роберт Левандовски, Ферран Торрес, Рафинья, Усман Дембеле.

7 комментариев

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Feniks91
Если без Кунде, тогда зачем его в списки внëс !?
+8
0
+8
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MK
Хотя бы 1-0 и это хороший результат будет)

Главное сухарь Терштегену добить!!
+3
0
+3
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василий иванов
без Кунде, но с Кунде в составе? Кунде Шредингера получается!
+1
0
+1
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Эзиз Халлыев
Ответ Feniks91
Если без Кунде, тогда зачем его в списки внëс !?
Харош😅
+1
0
+1
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wmfrxwf5rq
Молодёжи надо шанс дать
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CopaAmerica
а кого собственно продавать? кроме фати
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dadahandadahan3@gmail.com
без Кунде)))+Кунде 🤔🙄🤣🤣🤣
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