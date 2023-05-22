7 комментариев

Джуда Беллингхэма уже давно связывают с переездом в Испанию. Полузащитник дортмундской «Боруссии» является главной целью «Реала» в предстоящем трансферном окне и, как ожидается, присоединится к ним летом.

Однако он не всегда стремился присоединиться к «Мадриду». Наоборот, Беллингем в детстве мечтал играть за «Барселону».

Это было показано в недавнем видео, опубликованном на TikTok кем-то, кто, по-видимому, посещал ту же начальную школу, что и парень из Бирмингема.

«Когда я вырасту, я хочу стать профессиональным футболистом и играть за «Барселону» и сборную Англии», — говорится в его записи в ежегоднике.