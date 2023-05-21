FC BARCELONA
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Хави назвал свой любимый момент в этом сезоне. И это даже не победа над «Эспаньолом», которая принесла «Барсе» титул Ла Лиги

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Один определенный гол.

В беседе с Barca TV после субботнего матча с «Реал Сосьедадом» главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, какой момент сезона стал для него самым любимым.

Удивительно, но главный тренер не выбрал победу над «Эспаньолом» со счетом 4:2, которая официально сделала каталонцев чемпионами Ла Лиги, и даже не выигрыш в финале Суперкубка Испании, когда его команда одолела «Реал Мадрид» (3:1).

Лучший момент этого сезона, по версии Хави, случился не так давно. Вот что он сказал:

«Я бы выбрал гол Кессиэ, он помог нам выиграть Ла Лигу, он дал нам преимущество в 12 очков».

19 марта каталонцы играли с «Мадридом» на «Камп Ноу», и все могло бы закончиться ничьей, но ивуариец вышел на замену на 77-й минуте и на 92-й забил победный гол, который действительно стал решающим в этом сезоне.

Неизвестно, останется ли Франк в «Барсе» на следующий сезон, так как пока он смог зарекомендовать себя как ключевой игрок полузащиты в команде Хави, а клубу необходимы средства, чтобы подписать игроков в летнее трансферное окно.

5 комментариев

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fcb812
На сто процентов согласен с выбором Хави,это был фантастический вечер 🔥
+13
0
+13
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Игорь Климов
Это был отличный гол, который принёс Барселоне ещё +2 очка!
+8
-1
+7
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Александр Р
Ответ wmfrxwf5rq
Этот матч можно смело ставить на ровне с тем самым легендарным классико в 2017. Где Месси забил на последней минуте 3-ий мяч, и показывал футболку на Бернабэу!
История!
+2
0
+2
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wmfrxwf5rq
Этот матч можно смело ставить на ровне с тем самым легендарным классико в 2017. Где Месси забил на последней минуте 3-ий мяч, и показывал футболку на Бернабэу!
+1
0
+1
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Raul14
Anna Stebakova, пишите правильно! Спотифай Камп Ноу 😉
0
0
0
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