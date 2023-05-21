Один определенный гол.

В беседе с Barca TV после субботнего матча с «Реал Сосьедадом» главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, какой момент сезона стал для него самым любимым.

Удивительно, но главный тренер не выбрал победу над «Эспаньолом» со счетом 4:2, которая официально сделала каталонцев чемпионами Ла Лиги, и даже не выигрыш в финале Суперкубка Испании, когда его команда одолела «Реал Мадрид» (3:1).

Лучший момент этого сезона, по версии Хави, случился не так давно. Вот что он сказал:

«Я бы выбрал гол Кессиэ, он помог нам выиграть Ла Лигу, он дал нам преимущество в 12 очков».

19 марта каталонцы играли с «Мадридом» на «Камп Ноу», и все могло бы закончиться ничьей, но ивуариец вышел на замену на 77-й минуте и на 92-й забил победный гол, который действительно стал решающим в этом сезоне.

Неизвестно, останется ли Франк в «Барсе» на следующий сезон, так как пока он смог зарекомендовать себя как ключевой игрок полузащиты в команде Хави, а клубу необходимы средства, чтобы подписать игроков в летнее трансферное окно.