21 комментарий

Жерар Пике, по-видимому, хорошо провел выходные со своей новой девушкой Кларой Чиа Марти, пока «Барселона» праздновала победу в Ла Лиге.

Бывшая звезда «Барсы» загрузил фотографию с любимым человеком. Это всего лишь второй раз, когда он показал ее публике после разрыва с Шакирой.

Ранее сообщалось, что 36-летний футболист отклонил предложение Хави и Лапорты вместе отпраздновать победу в чемпионате.