21 комментарий

Что делал Пике во время празднования титула «Барсы»? Отдыхал со своей новой девушкой
Жерар Пике, по-видимому, хорошо провел выходные со своей новой девушкой Кларой Чиа Марти, пока «Барселона» праздновала победу в Ла Лиге.
Бывшая звезда «Барсы» загрузил фотографию с любимым человеком. Это всего лишь второй раз, когда он показал ее публике после разрыва с Шакирой.
Ранее сообщалось, что 36-летний футболист отклонил предложение Хави и Лапорты вместе отпраздновать победу в чемпионате.
Также к тебе вопрос то что Барселона не отдаёт зарплаты, которые им задолжала это неуважение? А то что Барселона выгоняет Альбу это неуважение? Или то что Барселона хотела продать Де Йонга без его согласия это неуважение? Похоже у нас разные понятия о неуважении, раз ты считаешь безобидный отказ от участия мероприятия неуважением.