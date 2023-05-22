FC BARCELONA
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Что делал Пике во время празднования титула «Барсы»? Отдыхал со своей новой девушкой

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Жерар Пике, по-видимому, хорошо провел выходные со своей новой девушкой Кларой Чиа Марти, пока «Барселона» праздновала победу в Ла Лиге.

Бывшая звезда «Барсы» загрузил фотографию с любимым человеком. Это всего лишь второй раз, когда он показал ее публике после разрыва с Шакирой.

Ранее сообщалось, что 36-летний футболист отклонил предложение Хави и Лапорты вместе отпраздновать победу в чемпионате.

21 комментарий

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Итачи Учиха
Ответ Hivaga22
Она ж похожа на Шакиру.
Поправочка: МОЛОДУЮ Шакиру)))
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Dimonty
Ответ Alexlagodny
Устал бедняга отдыхал. Не явиться на награждение - это неуважение к клубу. Его сватают в президенты клуба в дальнейшем? Надеюсь это припомнят ему.
А что его в данный момент связывает с Барсой?
+15
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Alexlagodny
Устал бедняга отдыхал. Не явиться на награждение - это неуважение к клубу. Его сватают в президенты клуба в дальнейшем? Надеюсь это припомнят ему.
+11
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Ilia Maksiokov
Ответ Dimonty
А что его в данный момент связывает с Барсой?
Ну это и его титул тоже.Числился...
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Alexlagodny
Ответ Dimonty
А что его в данный момент связывает с Барсой?
Объясню. Да, он тоже считается победителем этой Ла Лиги, но важнее, что его пригласила команда, а он отказался, а это полнейшее неуважение. Об этом писали раньше, ты наверное не видел.
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UnforgivenX2
Ответ Dimonty
А что его в данный момент связывает с Барсой?
То, что он наиграл на чемпионскую медаль
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Tiffozi
Ответ Alexlagodny
Устал бедняга отдыхал. Не явиться на награждение - это неуважение к клубу. Его сватают в президенты клуба в дальнейшем? Надеюсь это припомнят ему.
Тут бы всю кухню знать изнутри. Сколько уже стариков просят снижать свою ЗП ради новых подписаний? Человек почти 15 лет за клуб отыграл. И ушел в середине сезона он не просто так.
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Темирлан Шаваев
Ответ Alexlagodny
Устал бедняга отдыхал. Не явиться на награждение - это неуважение к клубу. Его сватают в президенты клуба в дальнейшем? Надеюсь это припомнят ему.
Пусть ещё припомнят что он внёс большой вклад в победы почти во все турниры в 21 веке Барселоны, был полностью верен им после возвращения из МЮ, а также простил почти 100 миллионов евро, которые Барселона должна была ему отдать.
Также к тебе вопрос то что Барселона не отдаёт зарплаты, которые им задолжала это неуважение? А то что Барселона выгоняет Альбу это неуважение? Или то что Барселона хотела продать Де Йонга без его согласия это неуважение? Похоже у нас разные понятия о неуважении, раз ты считаешь безобидный отказ от участия мероприятия неуважением.
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Боевой Бурят Путина
Чем-то Пике сейчас напоминает позднего Славу Малафеева. Тот тоже последние года 3 приходил в «Зенит» только на лавке посидеть, а так занимался бизнесом, раздавал интервью и отдыхал с новой женой
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Oleg Kostin
сразу видно что он относился к футболу последнее время как способ лишний раз похайпить и языком почесать, на трофеи ему в принципе посрать.
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ЧИКО
Он был абсолютно достойным членом как Барселоны, так и сборной Испании. Внёс огромный вклад в выигрыше множество титулов. Выиграл всё, что можно было выиграть. Когда стал ненужным команде, ушёл достойно, без спекуляции, как и обещал, и подарил команде огромные деньги. Является успешным бизнесменом и хорошим отцом. Не пришёл на празднование Барсы по причине благородства и достоинства. Да получил медаль, но в этом году он сделал для этого мало, вот и не пришёл…. а теперь человек отдыхает….. неужели кто-то имеет право хоть каким-то сарказмом упомянуть Пике? особенно обращаюсь хи-хикальщикам…. бросьте свою иронию, встаньте и аплодируйте легенде мирового футбола….. или просто помолчите….а если причиной Ваших насмешек является история с Шакирой… то, Пике у вас забыл спросить с кем ему быть….. Да, он хорошо провёл время на выходных и я уверен, что в шикарном месте…. А где были вы в эти выходные?????????
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Vlad Grudin
Чем он звезд? Че бутсу ему давали?или как бейл бегал,или через себя в финале лч забивал?чем он известен?
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Николай Байков
Ответ Alexlagodny
Устал бедняга отдыхал. Не явиться на награждение - это неуважение к клубу. Его сватают в президенты клуба в дальнейшем? Надеюсь это припомнят ему.
А он разве обязан был явиться на праздник?
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Alexey Saparov
Ответ Oleg Kostin
сразу видно что он относился к футболу последнее время как способ лишний раз похайпить и языком почесать, на трофеи ему в принципе посрать.
полностью согласен
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Михаил Пуговкин
Ответ Серж Папанов
Потом она бросить его Она будет вставить его рога Пике будет плачет потому она бросить его
Ты судиш по своему опыту да
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Михаил Пуговкин
Ответ ЧИКО
Он был абсолютно достойным членом как Барселоны, так и сборной Испании. Внёс огромный вклад в выигрыше множество титулов. Выиграл всё, что можно было выиграть. Когда стал ненужным команде, ушёл достойно, без спекуляции, как и обещал, и подарил команде огромные деньги. Является успешным бизнесменом и хорошим отцом. Не пришёл на празднование Барсы по причине благородства и достоинства. Да получил медаль, но в этом году он сделал для этого мало, вот и не пришёл…. а теперь человек отдыхает….. неужели кто-то имеет право хоть каким-то сарказмом упомянуть Пике? особенно обращаюсь хи-хикальщикам…. бросьте свою иронию, встаньте и аплодируйте легенде мирового футбола….. или просто помолчите….а если причиной Ваших насмешек является история с Шакирой… то, Пике у вас забыл спросить с кем ему быть….. Да, он хорошо провёл время на выходных и я уверен, что в шикарном месте…. А где были вы в эти выходные?????????
Молодец, всё разложил по полочкам
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