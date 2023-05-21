FC BARCELONA
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«Никто не знает, как пойдут дела»: Де Йонг не исключает, что «Барселона» летом снова попытается продать его

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«Мои чувства после того, как клуб хотел избавиться от меня за 80 миллионов евро прошлым летом? Ну… Никто не знает, как пойдут дела. Может быть, этим летом все снова будет по-другому, но я чувствую себя здесь хорошо», — сказал Де Йонг Ziggo Sport.

Что ж, Френки должен быть уверен в своем будущем в «Барселоне»! Хотя Матеу Алемани, как сообщается, хотел, чтобы голландец присоединился к «Манчестер Юнайтед» прошлым летом,

Почти невозможно, чтобы что-то подобное повторилось в ближайшее время.

Однако 26-летнего парня могут заставить согласиться на сокращение зарплаты. В настоящее время он является самым высокооплачиваемым игроком «Барсы», намного опережая Жорди Альбу и Роберта Левандовски.

8 комментариев

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predMBAPPE
Он не знает как пойдут дела но он знает что покажет всем болт)))
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Denis2403
Удивительно,что Фрэнки не в обиде на барсу,не смотря на прошлое лето
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MK
Да нет, он прикольнулся что летом меня хотели продать. Щас обстоятельства иная
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василий иванов
в какой здоровой голове может возникнуть делание продать его? из центра в завершающую стадию мяч продвигает вперед как никто в Барселоне.
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Совесть Черданцева
Ответ Пацанчик реальный
Однако 26-летнего парня могут заставить согласиться на сокращение зарплаты.Хахаха только в ФК Мем-Банкрот-Рычаг могут «заставить» отказаться от зарплаты!Реклама от ФК Рычаг - приходите играть в наш клуб,наш слоган «Больше,чем семья»,а потом мы будем просить вас сократить зарплату,а если вы откажитесь,то мы будем выставлять вас на трансфер!Больше,чем клуб!хахахаха
Мем-Банкрот-Рычаг
Челси в ближайшие 3 года что-ли?
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Пацанчик реальный
Ответ Совесть Черданцева
Мем-Банкрот-Рычаг Челси в ближайшие 3 года что-ли?
Думаю что-что а банкротство Челси не грозит,так же как и история с «рычагами» - это явно не про Челси!А что касается Барселоны,то это уже свершившийся факт!
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predMBAPPE
Ответ Пацанчик реальный
Однако 26-летнего парня могут заставить согласиться на сокращение зарплаты.Хахаха только в ФК Мем-Банкрот-Рычаг могут «заставить» отказаться от зарплаты!Реклама от ФК Рычаг - приходите играть в наш клуб,наш слоган «Больше,чем семья»,а потом мы будем просить вас сократить зарплату,а если вы откажитесь,то мы будем выставлять вас на трансфер!Больше,чем клуб!хахахаха
А ты я смотрю новый лучший персофан в истории))) МЧБ и БЧП)))
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