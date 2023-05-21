8 комментариев

«Мои чувства после того, как клуб хотел избавиться от меня за 80 миллионов евро прошлым летом? Ну… Никто не знает, как пойдут дела. Может быть, этим летом все снова будет по-другому, но я чувствую себя здесь хорошо», — сказал Де Йонг Ziggo Sport.

Что ж, Френки должен быть уверен в своем будущем в «Барселоне»! Хотя Матеу Алемани, как сообщается, хотел, чтобы голландец присоединился к «Манчестер Юнайтед» прошлым летом,

Почти невозможно, чтобы что-то подобное повторилось в ближайшее время.

Однако 26-летнего парня могут заставить согласиться на сокращение зарплаты. В настоящее время он является самым высокооплачиваемым игроком «Барсы», намного опережая Жорди Альбу и Роберта Левандовски.