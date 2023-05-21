11 комментариев

Игроки «Барселоны» наконец-то получили заветный трофей Ла Лиги после поражения от «Реал Сосьедад» со счетом 2:1.

Вся команда позировала вместе с кубком, когда он был передан капитану Серджи Бускетсу после матча.

Предлагаем насладиться кадрами триумфа «сине-гранатовых»:

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