11 комментариев

📷8 лучших фото звезд «Барселоны» с кубком Ла Лиги
Игроки «Барселоны» наконец-то получили заветный трофей Ла Лиги после поражения от «Реал Сосьедад» со счетом 2:1.
Вся команда позировала вместе с кубком, когда он был передан капитану Серджи Бускетсу после матча.
Предлагаем насладиться кадрами триумфа «сине-гранатовых»:
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