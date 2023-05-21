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📷8 лучших фото звезд «Барселоны» с кубком Ла Лиги

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Игроки «Барселоны» наконец-то получили заветный трофей Ла Лиги после поражения от «Реал Сосьедад» со счетом 2:1.

Вся команда позировала вместе с кубком, когда он был передан капитану Серджи Бускетсу после матча.

Предлагаем насладиться кадрами триумфа «сине-гранатовых»:

Рональд Араухо празднует успех

Алекс Бальде и его первый серьезный трофей

Радость Рафиньи

Golden Boy Гави и его первый успех в Ла Лиге

Приятели французы с кубком

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11 комментариев

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Gasanov Jafar4ik
Visca el Barça!!!💙❤
+29
-4
+25
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СД18
Ответ Оламаукбери
А почему Кристенсена и Де Йонга фотографировали на какой-то Сименс?)
Они не скидывались на фотографа)))
+20
-1
+19
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Оламаукбери
А почему Кристенсена и Де Йонга фотографировали на какой-то Сименс?)
+18
-1
+17
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Maksim1302
Ура 🎉 лучшие
+7
-1
+6
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Ignazio DE Alter
Ответ Оламаукбери
А почему Кристенсена и Де Йонга фотографировали на какой-то Сименс?)
я несколько раз перечитал этот комментарий, чтобы понять,что речь идёт не о Хави Симонсе
+3
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Сергей Зайцев
Свободу Каталонии.
+2
0
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Alexlagodny
Первый раз наверное увидел улыбающегося Гави, а глазки у Роберта после празднования то еще не совсем ровно смотрят ! 🤣😂 👍🏻
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Рыжа ТV
Где Педри?
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lizarazu
Лёва - довольный кот!
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Senin0
Ответ Оламаукбери
А почему Кристенсена и Де Йонга фотографировали на какой-то Сименс?)
Нокиа это)))
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