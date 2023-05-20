Это входит в моду. Вслед за Араухо еще один игрок «Барселоны» сменил имидж в честь победы в Ла Лиге 💙❤️
Чемпионские прически.
В прошлые выходные «Барса» завоевала титул Ла Лиги, победив в гостях у «Эспаньола» со счетом 4:2.
На ту встречу, несмотря на то, что чемпионство было не гарантировано, Рональд Араухо приехал в полной готовности к триумфу — его волосы были окрашены в сине-гранатовые цвета. И защитник не прогадал, ведь именно в той игре каталонцы заработали свой трофей.
На следующий день все игроки «блауграны» бурно отпраздновали это событие с фанатами, проехав на автобусе по улицам Барселоны, и радость так захватила Рафинью, что он решил последовать примеру своего товарища по команде.
На сегодняшний матч против «Реал Сосьедада» вингер вышел с обновленной прической.
Бразилец удивил публику окрашиванием в чемпионский золотой цвет с сине-гранатовыми полосами.
Чемпионский вид 😏
2 комментария