FC BARCELONA
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Это входит в моду. Вслед за Араухо еще один игрок «Барселоны» сменил имидж в честь победы в Ла Лиге 💙❤️

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Рональд Араухо Рональд Араухо
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Чемпионские прически.

В прошлые выходные «Барса» завоевала титул Ла Лиги, победив в гостях у «Эспаньола» со счетом 4:2.

На ту встречу, несмотря на то, что чемпионство было не гарантировано, Рональд Араухо приехал в полной готовности к триумфу — его волосы были окрашены в сине-гранатовые цвета. И защитник не прогадал, ведь именно в той игре каталонцы заработали свой трофей.

На следующий день все игроки «блауграны» бурно отпраздновали это событие с фанатами, проехав на автобусе по улицам Барселоны, и радость так захватила Рафинью, что он решил последовать примеру своего товарища по команде.

На сегодняшний матч против «Реал Сосьедада» вингер вышел с обновленной прической.

Бразилец удивил публику окрашиванием в чемпионский золотой цвет с сине-гранатовыми полосами.

Чемпионский вид 😏

2 комментария

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Игорь Климов
Рафинья бы лучше как Араухо играл, а не причёску копировал у него.
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