Многие болельщики «Барсы» просят Хави выставить 15-летнего вундеркинда Ламина Ямала против «Реал Сосьедад».

К сожалению, это невозможно, так как подросток входит в состав сборной Испании до 17 лет, которая примет участие в чемпионате Европы.

В воскресенье сборная Словении примет второй матч группового этапа – и можно ожидать, что Ямал выйдет в старте.

Испания выиграла первый матч, обыграв итальянскую команду со счетом 2:1.

Евро U17 заканчивается только 2 июня, поэтому Ламин, скорее всего, пропустит все оставшиеся матчи «Барсы» в этом сезоне.