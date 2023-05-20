FC BARCELONA
Блог

Объяснение: почему Ламин Ямал не может играть против «Сосьедада»

Клубы Клубы
Ламин Ямаль
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Многие болельщики «Барсы» просят Хави выставить 15-летнего вундеркинда Ламина Ямала против «Реал Сосьедад».

К сожалению, это невозможно, так как подросток входит в состав сборной Испании до 17 лет, которая примет участие в чемпионате Европы.

В воскресенье сборная Словении примет второй матч группового этапа – и можно ожидать, что Ямал выйдет в старте.

Испания выиграла первый матч, обыграв итальянскую команду со счетом 2:1.

Евро U17 заканчивается только 2 июня, поэтому Ламин, скорее всего, пропустит все оставшиеся матчи «Барсы» в этом сезоне.

 

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BAYRAM
ему надо на егзамены
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
Молодой талант,пусть крепнет. Не надо давить на пацана,сколько уже было таких случаев,когда ждут от молодого игрока чудес не земных.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Sragovich
Настоящий мороз вернулся. Ни с кем не перепутаешь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данила Макаров
Ответ BAYRAM
ему надо на егзамены
Вот именно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий