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«В следующем году стремимся к большему»: Лапорта ставит перед «Барсой» большую цель

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Жоан Лапорта Жоан Лапорта
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Выступая на ужине чемпионов, организованном «Барселоной» в четверг, президент «Барселоны» Лапорта намекнул, что целью следующего сезона является успех в Лиге чемпионов.

«Приоритетной целью в этом году была Лига, эта историческая Лига, но в следующем году мы стремимся к большему», — сказал Лапорта в своем выступлении, вызвав аплодисменты и четко указав на амбиции «Барсы» в Лиге чемпионов.

Говоря далее, Лапорта сказал: «Поздравляю творцов успеха, начиная с тренерского штаба и игроков. Вы добыли исторический трофей, который всегда будут помнить, потому что болельщики «Барселоны» нуждались в титулах.

И это очень важно для клуба, и вы добились этого благодаря своему таланту, целеустремленности и усилиям.

Подумайте, что вы осчастливили миллионы болельщиков «Барселоны» по всему миру. И я как президент искренне благодарю вас», — добавил Лапорта.

5 комментариев

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дрон барон
Ответ moldfan
Важный трофей. Но в целом после концовки прошлого и текущей трансферной кампании. Меня итог немного разочаровал. Я не говорю, что нужно было выиграть ЛЧ или и кубок и Ла Лигу. Но не выйти из группы ЛЧ - это провал. Даже при учете того, что судейство сыграло значительную роль в этом. В такой плотной борьбе и такой группе это большие ошибки. Но они не переносят всю ответственность с команды. Существенную часть сезона, Барса в атаке играла отвратительно с точки зрения тех принципов которые исповедует сам Хави. В том числе с Интером например... при контроле территории и мяча, уперется в сплошные навесы когда там у Интера тройка Шкриньяр, Бастони и де Врей. Самая большая проблема, что на мой взгляд в лучших матчах конца прошлого сезона, Барса играла интересней, чем в большой части этого сезона. При этом состав ЗНАЧИТЕЛЬНО усилился. Вот это меня расстроило. Тем не менее продолжаю верить в Хави, продолжаю верить в эту команду.
Из этой группы ЛЧ вышли более сильные и сбалансированные клубы на тот момент.
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