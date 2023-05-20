Выступая на ужине чемпионов, организованном «Барселоной» в четверг, президент «Барселоны» Лапорта намекнул, что целью следующего сезона является успех в Лиге чемпионов.

«Приоритетной целью в этом году была Лига, эта историческая Лига, но в следующем году мы стремимся к большему», — сказал Лапорта в своем выступлении, вызвав аплодисменты и четко указав на амбиции «Барсы» в Лиге чемпионов.

Говоря далее, Лапорта сказал: «Поздравляю творцов успеха, начиная с тренерского штаба и игроков. Вы добыли исторический трофей, который всегда будут помнить, потому что болельщики «Барселоны» нуждались в титулах.

И это очень важно для клуба, и вы добились этого благодаря своему таланту, целеустремленности и усилиям.

Подумайте, что вы осчастливили миллионы болельщиков «Барселоны» по всему миру. И я как президент искренне благодарю вас», — добавил Лапорта.