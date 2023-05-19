FC BARCELONA
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Стала известна реакция «Астон Виллы» на отказ Матеу Алемани. Испанец объяснил клубу свое решение

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Ранее на этой неделе Матеу Алемани сделал неожиданный разворот и решил остаться в «Барселоне» вместо того, чтобы летом присоединиться к «Астон Вилле».

Как сообщает Marca, отказ функционера не обидел английский клуб, поскольку испанец объяснил «Вилле» свое решение. Для Алемани важнее было сказать «да» «Барсе» и продолжить работу на «Камп Ноу», чем отказаться от «Астон Виллы».

«Мы уже сделали непростое подписание, пригласили в клуб тренера мирового класса – Унаи Эмери. И у нас есть спортивный план, основанный на стиле игры и менталитете тренера. Кроме того, у нас есть необходимый административный ресурс, способный обеспечить работу тренера», – сообщил Marca источник, близкий к «Астон Вилле».

Алемани уже возобновил свою работу в «Барселоне». Сообщается, что сейчас Матеу сосредоточен на поиске опорного полузащитника.

Здорово, что сторонам удалось разойтись полюбовно, избежав громких скандалов.

2 комментария

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Михаил Зобнин
Только журналисты остались недовольны))
+6
0
+6
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El Kapitan
Матеу к нам не поедет! (с)
0
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