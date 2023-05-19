Ранее на этой неделе Матеу Алемани сделал неожиданный разворот и решил остаться в «Барселоне» вместо того, чтобы летом присоединиться к «Астон Вилле».

Как сообщает Marca, отказ функционера не обидел английский клуб, поскольку испанец объяснил «Вилле» свое решение. Для Алемани важнее было сказать «да» «Барсе» и продолжить работу на «Камп Ноу», чем отказаться от «Астон Виллы».

«Мы уже сделали непростое подписание, пригласили в клуб тренера мирового класса – Унаи Эмери. И у нас есть спортивный план, основанный на стиле игры и менталитете тренера. Кроме того, у нас есть необходимый административный ресурс, способный обеспечить работу тренера», – сообщил Marca источник, близкий к «Астон Вилле».

Алемани уже возобновил свою работу в «Барселоне». Сообщается, что сейчас Матеу сосредоточен на поиске опорного полузащитника.

Здорово, что сторонам удалось разойтись полюбовно, избежав громких скандалов.