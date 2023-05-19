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Похоже, за трансферы «Барсы» теперь отвечают Алемани и Деку. Они уже согласовали первое усиление

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Матеу Алемани и Деку собираются создать альянс, чтобы возглавить отдел по подбору игроков «Барселоны» летом. Как сообщает Sport, эти двое поддерживают теплые отношения и уже определились с приоритетами клуба на лето.

Деку и Алемани согласились, что подписание нового полузащитника и нападающего имеет первостепенное значение. Подписание правого защитника также имеет высокое значение, но не такое, как другие позиции.

Каталонцы намерены подписать Йозуа Киммиха и Илкая Гюндогана, чтобы улучшить линию полузащиты, на которую серьезно повлияет уход Серджи Бускетса.

Возвращение Лео Месси остается для «Барсы» проектом мечты, но Алемани и Деку рассматривают и другие направления для улучшения состава.

Deco vê Messi como ″um jogador distinto″ e também coloca Ronaldo acima dos outros

Изначально Алемани собирался покинуть «Камп Ноу» и присоединиться к «Астон Вилле» в следующем сезоне, но после ухода Йорди Кройфа совершил непредсказуемый разворот и, похоже, останется в «Барсе».

16 комментариев

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Серж Ск
Если у них реально получится выдернуть Киммиха из Бавария, это будет просто бомба.

Возможно рассержу фанов, но на мой взгляд это было бы даже круче чем возвращение Месси.
+50
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+49
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MK
Хорошо что Алемани остался, летние трансферы будут жарким
+28
0
+28
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Рэд Уайт
Ответ MK
Хорошо что Алемани остался, летние трансферы будут жарким
Ромеро говорит что это будет самым жарким трансферным летом за последние годы
+20
0
+20
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Виктор Кашшаи
Ответ Рэд Уайт
Ромеро говорит что это будет самым жарким трансферным летом за последние годы
Ромеро хороший инсайдер
+8
0
+8
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Виктор Кашшаи
Очень хорошо, что они сразу приступили к работе!
+4
0
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NartApsua
Ответ danya29
Как ты сравнил Деку с Кройфом, если Деку еще даже ничего не показал? Ты думаешь они сами просто постоянно твердят что они будут делать и как, конечно нет, им постоянно журналисты задают вопросы, а им что делать то, конечно они будут отвечать
Оставь его) Для него, видимо, привести разобранную и кризисную во всех смыслах слова команду с первой полноценной попытки к победе в Ла Лиге(попутно совершив несколько крутых трансферов) это "пока одна болтовня, а результата никакого")
+4
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+4
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predMBAPPE
Ответ Серж Ск
Если у них реально получится выдернуть Киммиха из Бавария, это будет просто бомба. Возможно рассержу фанов, но на мой взгляд это было бы даже круче чем возвращение Месси.
Ещё бы Погба с Рабьо в Реал пристроить и следующие 10 лет Испания наша целиком 🤣👍🏻
+3
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+3
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danya29
Ответ ЧИКО
Тёплые отношения между ними не значит, что изменят ситуацию. Какой Киммих? Бавария конкретно сказала, что не продают его… или им надо впихнуть много денег, чтоб они согласились? как и с Левандовским было? нет у них много денег… пусть приведут Месси, один два сезона он много финансового и игрового добра принесёт, ждёт человек. И пусть думают о продаже хлама, который ещё увеличиться после окончании сезона и пусть думаю зарегистрировать Гави, Араухо, Балде, второго Араухо и ещё тех с кем якобы договорились. Хватит лапшу на уши вешать, работать надо. Деку ничем не лучше Круифа ….. одна болтовня и результата никакого.. ещё посмотрим как Лапорта якобы решил вопрос с Еспай Барса…. пока только пустой базар….
Как ты сравнил Деку с Кройфом, если Деку еще даже ничего не показал? Ты думаешь они сами просто постоянно твердят что они будут делать и как, конечно нет, им постоянно журналисты задают вопросы, а им что делать то, конечно они будут отвечать
+2
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+2
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zoHir Odilov
Немцы вряд ли отпустят Киммиха. Тем более у него контракт до 2025 го. А так отступные за него 60 млн.. Судя по нынешним ценникам (Мудрик) приемлемая ценна за него
+1
0
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ЧИКО
Тёплые отношения между ними не значит, что изменят ситуацию. Какой Киммих? Бавария конкретно сказала, что не продают его… или им надо впихнуть много денег, чтоб они согласились? как и с Левандовским было? нет у них много денег… пусть приведут Месси, один два сезона он много финансового и игрового добра принесёт, ждёт человек. И пусть думают о продаже хлама, который ещё увеличиться после окончании сезона и пусть думаю зарегистрировать Гави, Араухо, Балде, второго Араухо и ещё тех с кем якобы договорились. Хватит лапшу на уши вешать, работать надо. Деку ничем не лучше Круифа ….. одна болтовня и результата никакого.. ещё посмотрим как Лапорта якобы решил вопрос с Еспай Барса…. пока только пустой базар….
+3
-3
0
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Simone X
Это ж насколько нужно быть глупым, чтобы не понимать истинные проблемы состава? Первостепенное значение - это центральный защитник, позицию которого не могут прикрыть ни Кристенсен, ни Алонсо, ни тем более Кундэ. Один Араухо не может прикрывать всю линию обороны.
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Игорь Климов
Ответ Рэд Уайт
Ромеро говорит что это будет самым жарким трансферным летом за последние годы
Это отличная новость, ждём!
+1
-1
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Vlad
Ответ Серж Ск
Если у них реально получится выдернуть Киммиха из Бавария, это будет просто бомба. Возможно рассержу фанов, но на мой взгляд это было бы даже круче чем возвращение Месси.
Неээээ. Месси уже вряд ли впишется в схему Хави. Трезво мыслящие болельщики Барсы не хотят возвращения Лео как футболиста, как функционера возможно. Возвращение Месси это всего лишь маркетинговый ход.
+2
-2
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barsafun
Ответ Серж Ск
Если у них реально получится выдернуть Киммиха из Бавария, это будет просто бомба. Возможно рассержу фанов, но на мой взгляд это было бы даже круче чем возвращение Месси.
Да это на любой адекватный взгляд будет лучше. Киммих, это тебе не невеш и прочие середняки. Кимих топчик!
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василий иванов
Ответ predMBAPPE
Ещё бы Погба с Рабьо в Реал пристроить и следующие 10 лет Испания наша целиком 🤣👍🏻
Рабьо в последнее время хорош, так что не стоит, пусть Юве помогает)
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Манучер Орзуев
Ответ zoHir Odilov
Немцы вряд ли отпустят Киммиха. Тем более у него контракт до 2025 го. А так отступные за него 60 млн.. Судя по нынешним ценникам (Мудрик) приемлемая ценна за него
Но Бавария не хочет отпустить его а Барса готов за него платить 80 лямов и если откажутся то + готовы дать ещё кого-то из игроков
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