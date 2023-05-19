16 комментариев

Матеу Алемани и Деку собираются создать альянс, чтобы возглавить отдел по подбору игроков «Барселоны» летом. Как сообщает Sport, эти двое поддерживают теплые отношения и уже определились с приоритетами клуба на лето.

Деку и Алемани согласились, что подписание нового полузащитника и нападающего имеет первостепенное значение. Подписание правого защитника также имеет высокое значение, но не такое, как другие позиции.

Каталонцы намерены подписать Йозуа Киммиха и Илкая Гюндогана, чтобы улучшить линию полузащиты, на которую серьезно повлияет уход Серджи Бускетса.

Возвращение Лео Месси остается для «Барсы» проектом мечты, но Алемани и Деку рассматривают и другие направления для улучшения состава.

Изначально Алемани собирался покинуть «Камп Ноу» и присоединиться к «Астон Вилле» в следующем сезоне, но после ухода Йорди Кройфа совершил непредсказуемый разворот и, похоже, останется в «Барсе».