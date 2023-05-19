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Сегодня Ла Лига примет решение по финансовому плану «Барсы» – а что каталонцам нужно сделать потом?

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«Барселона» очень близка к получению одобрения Ла Лигой своего технико-экономического плана перед началом летнего трансферного окна.

По словам Жерара Ромеро, уже в пятницу 19 мая лига предположительно утвердит план и разрешит «Барсе» приступить к подготовке к возвращению Лео Месси. После получения разрешения, клуб должен будет заняться финансовым планированием и представить Месси официальное предложение о возвращении.

Затем Лео останется принять окончательное решение о своем будущем и решить, желает ли он вернуться в своей жизни. Кроме Месси, «Барса» намерена усилить и другие позиции, включая полузащиту. Джошуа Киммих и Илкай Гюндоган, по информации, являются основными целями каталонцев.

Lionel Messi ruined Jerome Boateng's life - SBNation.com

9 комментариев

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Tazemyrat Kemalow
КОРОЛЬ футбола Месси возвращайся в Барсу! Это возвращение исторический важно и Месси и Барсе! 🔥
+12
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Роман Тарасов
Гюндоган-топ! хорошее буде усиление. А насчет Лео, смешно будет если после всех потуг Лапорты он уедет в Саудовскую Аравию за миллионами. Кстати, я его за это совсем не буду осуждать.
+7
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+7
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predMBAPPE
Ответ Сергей
Думаю,живой пример Кристюхи в Юнайтед тен хага должен натолкнуть Месси на мысль что незачем позориться в топ-5 лиг когда силы уже не те лучше на мажорной ноте ехать в песчаные дюны за нефтедолларами.
Нечего лезть в штрафную и позориться когда можешь блестяще играть из глубины и помогать созданию атак
+5
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predMBAPPE
Ответ Tazemyrat Kemalow
КОРОЛЬ футбола Месси возвращайся в Барсу! Это возвращение исторический важно и Месси и Барсе! 🔥
Месси Гюндоган Киммих, похоже следующий сезон все силы пойдут на ЛЧ) + Иньиго страховка в обороне
+1
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Игорь Климов
Ответ Misha Ivankov
Ты его что ли короновал?
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Грета Мнацаканян
Ответ Роман Тарасов
Гюндоган-топ! хорошее буде усиление. А насчет Лео, смешно будет если после всех потуг Лапорты он уедет в Саудовскую Аравию за миллионами. Кстати, я его за это совсем не буду осуждать.
Я думаю сейчас деньги не важны ему, ему важно быть на топ уровне, перед ним пример Криштиана.
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predMBAPPE
Ответ Роман Тарасов
Гюндоган-топ! хорошее буде усиление. А насчет Лео, смешно будет если после всех потуг Лапорты он уедет в Саудовскую Аравию за миллионами. Кстати, я его за это совсем не буду осуждать.
Уже обсудил)
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