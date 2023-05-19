9 комментариев

«Барселона» очень близка к получению одобрения Ла Лигой своего технико-экономического плана перед началом летнего трансферного окна.

По словам Жерара Ромеро, уже в пятницу 19 мая лига предположительно утвердит план и разрешит «Барсе» приступить к подготовке к возвращению Лео Месси. После получения разрешения, клуб должен будет заняться финансовым планированием и представить Месси официальное предложение о возвращении.

Затем Лео останется принять окончательное решение о своем будущем и решить, желает ли он вернуться в своей жизни. Кроме Месси, «Барса» намерена усилить и другие позиции, включая полузащиту. Джошуа Киммих и Илкай Гюндоган, по информации, являются основными целями каталонцев.