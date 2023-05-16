Жерар Пике отклонил приглашение Хави и Серхио Бускетса принять участие в параде чемпионов Ла Лиги в составе «Барсы», сообщает TV3.

Более того, ветеран сине-гранатовых даже не опубликовал никаких сообщений, чтобы поздравить команду и болельщиков с победой.

Очевидно, это злит некоторых фанов.

💭 «У него не хватило достоинства выйти на улицу за принадлежащим ему титулом или опубликовать мизерное сообщение с поздравлением фанатов».

💭 «Однажды Лионель Месси раскроет миру причину, по которой у него плохие отношения с Пике».

💭 «Любит Барсу, но у него огромное эго… вот и все».

💭 "И все же некоторые фанаты хотят, чтобы он стал следующим президентом... Он даже не поздравляет команду 😂"

Напомним, что Пике ушел из футбола в середине сезона, после того как в этом сезоне провел несколько матчей за «Барсу». Он официально выиграл титул Ла Лиги, будучи частью команды и сыграв хотя бы одну минуту в матчах лиги.