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Пике отклонил приглашение Хави и Бускетса принять участие в чемпионском параде. Фаны в гневе

Жерар Пике Жерар Пике
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Жерар Пике отклонил приглашение Хави и Серхио Бускетса принять участие в параде чемпионов Ла Лиги в составе «Барсы», сообщает TV3.

Более того, ветеран сине-гранатовых даже не опубликовал никаких сообщений, чтобы поздравить команду и болельщиков с победой.

Очевидно, это злит некоторых фанов.

💭 «У него не хватило достоинства выйти на улицу за принадлежащим ему титулом или опубликовать мизерное сообщение с поздравлением фанатов».

💭 «Однажды Лионель Месси раскроет миру причину, по которой у него плохие отношения с Пике».

💭 «Любит Барсу, но у него огромное эго… вот и все».

💭 "И все же некоторые фанаты хотят, чтобы он стал следующим президентом... Он даже не поздравляет команду 😂"

Напомним, что Пике ушел из футбола в середине сезона, после того как в этом сезоне провел несколько матчей за «Барсу». Он официально выиграл титул Ла Лиги, будучи частью команды и сыграв хотя бы одну минуту в матчах лиги.

4 комментария

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гель кристины
Ну да, обосрать человека, который простил 50 лям клубу
+1
0
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Rafa Mekhraliev
Помню как заминусовали мой крммент, когда я написал что он никакой не «Кулес»
+3
-3
0
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Djeday
Он все ещё ожидает угловой
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0
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Butrymovich Mikalai
Ответ Rafa Mekhraliev
Помню как заминусовали мой крммент, когда я написал что он никакой не «Кулес»
а ты кто такой по сравнению с Пике ? много титулов для Барсы взял?
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