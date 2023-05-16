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«Барселона» может побить культовый рекорд «Челси», установленный в первый сезон Моуринью. За 18 лет это не удавалось ни одному клубу из топ-5 лиг

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Оборона каталонцев в этом сезоне — 🔥🔥🔥

Хави вскоре может побить культовый рекорд Жозе Моуринью, который он установил в свой первый сезон в «Челси».

В этом сезоне «Барселона» провела 25 игр чемпионата из 34 «на ноль».

Рекордным результатом по этому показателю в топ-5 европейских лиг является те же 25 сухих матчей, но в 38 играх. Именно с такими цифрами «синие» завершили сезон 2004/05. Невероятный Петр Чех, несомненно, был одним из главных героев того года, наряду с легендарной обороной, состоящей из Паулу Феррейры, Рикарду Карвалью, Джона Терри и Эшли Коула.

Казалось, что в ближайшие десятилетия никто не сможет превзойти рекорд «Челси». Однако, если каталонцы сохранят свои ворота нетронутыми хотя бы еще один раз в оставшихся 4 матчах, то они побьют его спустя 18 лет.

«Барса» уже выиграла титул чемпиона Ла Лиги, одержав победу над «Эспаньолом» в минувшие выходные. В оставшихся матчах команда Хави сыграет с «Реал Сосьедадом», «Реал Вальядолидом», «Мальоркой» и «Сельтой».

6 комментариев

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Игорь Климов
Есть уверенность, что этот рекорд Барселона побьёт в этом сезоне.
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Dimaldo
Ответ Игорь Климов
Есть уверенность, что этот рекорд Барселона побьёт в этом сезоне.
Главное, чтобы сами игроки держали в голове этот рекорд. А то чемпионат выигран, как бы не расслабились. Мы знаем, что Барса умеет расслабляться и как она играет, когда не мотивирована. Хотя... оставшиеся матчи со счетом 0:0 тоже будет неплохо))
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Ramal Ali
А рекорд Депортиво 26 игр??
0
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predMBAPPE
Ответ Игорь Климов
Есть уверенность, что этот рекорд Барселона побьёт в этом сезоне.
Установив новую отметку 29 сухарей
0
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Игорь Климов
Ответ Dimaldo
Главное, чтобы сами игроки держали в голове этот рекорд. А то чемпионат выигран, как бы не расслабились. Мы знаем, что Барса умеет расслабляться и как она играет, когда не мотивирована. Хотя... оставшиеся матчи со счетом 0:0 тоже будет неплохо))
Ради рекорда, и Тер-Стегена они постараются.
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