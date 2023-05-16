FC BARCELONA
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Гвардиола рассказал, что Лапорта не ответил на его поздравление. Он блестяще объяснил это

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«Я отправил поздравление Хави и президенту [Лапорте], который до сих пор не ответил мне. Зная Лапорту, я могу представить, что он все еще веселится», — сказал Пеп Гвардиола Movistar.

«Я в восторге. Этот титул более чем заслужен», — добавил каталонский тренер.

Жоан Лапорта принял душ с шампанским вскоре после того, как «Барселона» обыграла «Эспаньол» и выиграла Ла Лигу — мы держим пари, что это было только самое начало его вечеринки.

В любом случае, удивительно слышать такие слова от Пепа. В преддверии самых важных игр сезона у него еще есть время, чтобы сказать что-то особенное о клубе своей жизни.

«Барселона» выиграла титул за 4 игры до конца чемпионата.

2 комментария

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Эмиль3979
Руслан Морозов, это не вы составляли названия для выпусков Пусть говорят?
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Ван Гог
Похоже, Лапорту мы теперь нескоро услышим =)
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