«Я отправил поздравление Хави и президенту [Лапорте], который до сих пор не ответил мне. Зная Лапорту, я могу представить, что он все еще веселится», — сказал Пеп Гвардиола Movistar.

«Я в восторге. Этот титул более чем заслужен», — добавил каталонский тренер.

Жоан Лапорта принял душ с шампанским вскоре после того, как «Барселона» обыграла «Эспаньол» и выиграла Ла Лигу — мы держим пари, что это было только самое начало его вечеринки.

В любом случае, удивительно слышать такие слова от Пепа. В преддверии самых важных игр сезона у него еще есть время, чтобы сказать что-то особенное о клубе своей жизни.

«Барселона» выиграла титул за 4 игры до конца чемпионата.