«Барса» мечтает о возвращении Месси: фамилию аргентинца скандировали во время чемпионского парада💙❤️💜
Помнят о кумире даже когда побеждают без него.
«Блауграна» досрочно выиграла чемпионат Испании, победив в воскресенье «Эспаньол» (4:2) в 34-м туре Ла Лиги.
Во время чемпионского парада «Барселоны» в понедельник, когда автобус с командой продвигался по улицам Барселоны, фанаты скандировали «Месси! Месси!»
35-летний аргентинец может вернуться в каталонский клуб этим летом после окончания срока контракта с «ПСЖ».
1 комментарий