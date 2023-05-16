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«Барса» мечтает о возвращении Месси: фамилию аргентинца скандировали во время чемпионского парада💙❤️💜

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Помнят о кумире даже когда побеждают без него.

«Блауграна» досрочно выиграла чемпионат Испании, победив в воскресенье «Эспаньол» (4:2) в 34-м туре Ла Лиги.

Во время чемпионского парада «Барселоны» в понедельник, когда автобус с командой продвигался по улицам Барселоны, фанаты скандировали «Месси! Месси!»

35-летний аргентинец может вернуться в каталонский клуб этим летом после окончания срока контракта с «ПСЖ».

1 комментарий

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Абдул Абакаев
вот какая атмосфера нужна для Лео, уверен он ещё способен выдавать перфомансы, если получится с возвращением. Месси расцветает когда его любят, он не заряжается от критики как Рон
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