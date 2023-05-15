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«Барселона» - чемпион Испании, но когда команда получит трофей Ла Лиги? Узнали точную дату🏆🏆🏆

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Чемпионский парад прошел без заветного кубка.

Когда «Барселона» получит трофей Ла Лиги? Ответил

«Барселона» выиграла титул чемпиона Ла Лиги, победив «Эспаньол» со счетом 4:2 в воскресенье. Однако команда еще не вручили официальный трофей лиги, а игроки не получили медали победителей чемпионата.

Это произойдет после следующей игры «Барсы» на «Камп Ноу» - 20 мая против «Реал Сосьедада».

Причина этого проста: сине-гранатовые хотят отпраздновать титул со своими болельщиками и провести презентацию кубка дома.

Более того, они не хотели, чтобы презентация проходила на стадионе «Эспаньола», опасаясь негативной реакции со стороны болельщиков соперников.

Такие негативные ожидания в конце концов оправдались - некоторые фанаты «Эспаньола» выбежали на поле и пытались напасть на игроков «Барсы» за то, что они праздновали победу на поле их команды.

2 комментария

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Игорь Климов
Главное это то, что Барселона - Чемпион Ла Лиги, а когда они отпразднуют это событие не так уже и важно!
+5
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Константин Симкин
Ответ Игорь Климов
Главное это то, что Барселона - Чемпион Ла Лиги, а когда они отпразднуют это событие не так уже и важно!
Согласен, всё по делу написал!)))
+3
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