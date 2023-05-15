Легенда «Барселоны» Хави Эрнандес был назначен тренером клуба в ноябре 2021 года после увольнения Роналда Кумана.

«Барса» сбилась с пути и была 10-й в Ла Лиге всего с четырьмя победами в 12 играх, когда Хави взял бразды правления в свои руки. В итоге испанец добился успеха на «Камп Ноу» и привел «Барсу» к 27-му титулу Ла Лиги, первому с 2019 года.

Работу, проделанную Хави, сложно переоценить, одной из основных его задач было восстановление дисциплины в раздевалке. Согласно The Athletic, когда Хави заменил Кумана, капитан Серджи Бускетс сообщил ему, что никаких правил не существует.

Ситуация быстро изменилась. Согласно ESPN, Хави ввел штрафы для всех опоздавших, и постановил, что плата при повтором нарушении удвоится. Он также ввел комендантский час, следил за тем, чтобы игроки приходили на тренировку пораньше и вместе ели, а также следил за действиями своей команды вне поля и требовал, чтобы они поддерживали хороший имидж.

Одним интересным правилом был запрет на рискованные действия. Его нарушил Рики Пуч, когда проехал на электрическом скутере по пешеходной дорожке в Барселоне. А перед завершением карьеры Жерар Пике отменил появление на телевидении, потому что Хави хотел, чтобы он меньше времени уделял своему бизнесу.

Вот список из 10 правил Хави в «Барселоне»:

1. Игроки должны быть на базе за 90 минут до начала тренировки.

2. Персонал должен быть на базе за два часа до начала тренировки.

3. Игроки должны питаться на тренировочной базе клуба.

4. Вводятся штрафы.

5. Штрафы будут удвоены за повторные нарушения.

6. Игроки должны быть дома до полуночи за два дня до игры.

7. Игроки должны выкладываться на тренировках

8. Активность игрока за пределами поля будет отслеживаться.

9. «Рискованные» действия больше не разрешены.

10. Хороший имидж важен.

Объясняя, зачем нужны эти правила, Хави сказал: «Когда у нас были правила в раздевалке, все было хорошо, когда не было — все шло плохо. Так что нам нужен порядок. Мы профессионалы».