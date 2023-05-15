«Барселона» обыграла «Эспаньол» со счетом 4:2 на выезде, завоевав в воскресенье свой первый титул чемпиона Ла Лиги за четыре года.

Пусть и заслуженное, но торжество «сине-гранатовых» взбесило местных болельщиков, которые выбежали на поле, чтобы прервать веселье гостей.

Некоторые ультрас прорвались сквозь систему безопасности, чтобы помешать только что коронованным чемпионам праздновать победу.

Один фанат-соперника попытался преследовать игроков в туннеле. Охранники, конечно же, помешали ему.

Взбешенный всей этой ситуацией, капитан «Барсы» Серджи Бускетс, казалось, был вполне готов к драке. Бускетс и Алонсо кричали на охрану, требуя обеспечить некоторую защиту игрокам «Барселоны».