FC BARCELONA
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🎥Фанат «Эспаньола» пытался преследовать игроков «Барсы» в туннеле – реакция Бускетса попала на камеру

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«Барселона» обыграла «Эспаньол» со счетом 4:2 на выезде, завоевав в воскресенье свой первый титул чемпиона Ла Лиги за четыре года.

Пусть и заслуженное, но торжество «сине-гранатовых» взбесило местных болельщиков, которые выбежали на поле, чтобы прервать веселье гостей.

Некоторые ультрас прорвались сквозь систему безопасности, чтобы помешать только что коронованным чемпионам праздновать победу.

Один фанат-соперника попытался преследовать игроков в туннеле. Охранники, конечно же, помешали ему.

Взбешенный всей этой ситуацией, капитан «Барсы» Серджи Бускетс, казалось, был вполне готов к драке. Бускетс и Алонсо кричали на охрану, требуя обеспечить некоторую защиту игрокам «Барселоны».

5 комментариев

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ichii
Искренне желаю вылета Эспаньолу.
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Feniks91
Не за 4 года а за три
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Artem Gavrishov
Эспаньол и его фанаты поняли что теперь они в 1й лиге
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