8 комментариев

Вчера вечером это случилось – «Барселона» стала чемпионом Испании в 27-й раз в своей истории.

Подопечные Хави обыграли «Эспаньол» (2:4) в 34-м туре Ла Лиги и досрочно стали победителями, набрав 85 очков и окончательно оторвавшись от конкурентов за 4 тура до завершения домашнего чемпионата.

Каталонцы выиграли титул впервые за 4 года – в последний раз они добивались этого в сезоне-2018/19. С тех пор чемпионами Испании становились «Реал» (дважды) и «Атлетико». Поэтому ликование команды и болельщиков совершенно логично.

«Барселона» в компании президента Жоана Лапорты начала отмечать в раздевалке, а болельщики вышли на улицы города.

Они славили свою команду и Лионеля Месси, который, хоть уже давно не выступает за «сине-гранатовых», не забыт и забыт быть не может.