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📽️ Болельщики «Барселоны» празднуют досрочное чемпионство и скандируют имя Месси

Лионель Месси Лионель Месси
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Вчера вечером это случилось – «Барселона» стала чемпионом Испании в 27-й раз в своей истории.

Подопечные Хави обыграли «Эспаньол» (2:4) в 34-м туре Ла Лиги и досрочно стали победителями, набрав 85 очков и окончательно оторвавшись от конкурентов за 4 тура до завершения домашнего чемпионата.

Каталонцы выиграли титул впервые за 4 года – в последний раз они добивались этого в сезоне-2018/19. С тех пор чемпионами Испании становились «Реал» (дважды) и «Атлетико». Поэтому ликование команды и болельщиков совершенно логично.

«Барселона» в компании президента Жоана Лапорты начала отмечать в раздевалке, а болельщики вышли на улицы города.

Они славили свою команду и Лионеля Месси, который, хоть уже давно не выступает за «сине-гранатовых», не забыт и забыт быть не может.

8 комментариев

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Игорь Климов
Респект за это болельщикам Барселоны!
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fellx
Правильно. Без отсутствия Месси Барса не смогла бы пригласить столько игроков, а у Хави не хватало бы авторитета держать раздевалку. Слили, когда он получал полбюджета клуба. Теперь вернут за зарплату около Де Йонговского.
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Фархад Касимханов
Ответ Sadullo
Наффуй месси
ты ругаешься?
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Sadullo
Ответ Фархад Касимханов
ты ругаешься?
Нет зачем он барсе нужен сейчас
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Фархад Касимханов
Ответ Sadullo
Нет зачем он барсе нужен сейчас
а что это за слово Наффуй , похоже на слово на х.....
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Sadullo
Ответ Фархад Касимханов
а что это за слово Наффуй , похоже на слово на х.....
Хх
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Фархад Касимханов
Ответ Sadullo
Хх
ты что биддер?? до расти до Месси
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