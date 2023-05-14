Сине-гранатовый Рональд.

Сегодня «Барселона» играет в гостях у «Эспаньола», и этот матч имеет особое значение для каталонцев — в случае победы они станут чемпионами Ла Лиги.

Конечно же, игроки прибыли на встречу в приподнятом настроении и в предвкушении возможного триумфа, но Рональд Араухо подготовился лучше всех.

Он зашел в подтрибунные помещения стадиона RCDE в кепке, что ни у кого не вызвало никаких подозрений.

Но, когда защитник вышел на поле, все болельщики увидели, что он покрасил волосы в цвета «Барсы», готовясь отпраздновать заветный титул своей команды.

Невозможно не умилиться преданности Араухо каталонскому клубу. Теперь сине-гранатовый у него не только в сердце, но и на голове 😄