Араухо уже готов праздновать чемпионство «Барсы» — добавил одну деталь к своему образу перед каталонским дерби 💙❤️
Сине-гранатовый Рональд.
Сегодня «Барселона» играет в гостях у «Эспаньола», и этот матч имеет особое значение для каталонцев — в случае победы они станут чемпионами Ла Лиги.
Конечно же, игроки прибыли на встречу в приподнятом настроении и в предвкушении возможного триумфа, но Рональд Араухо подготовился лучше всех.
Он зашел в подтрибунные помещения стадиона RCDE в кепке, что ни у кого не вызвало никаких подозрений.
Но, когда защитник вышел на поле, все болельщики увидели, что он покрасил волосы в цвета «Барсы», готовясь отпраздновать заветный титул своей команды.
Невозможно не умилиться преданности Араухо каталонскому клубу. Теперь сине-гранатовый у него не только в сердце, но и на голове 😄
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