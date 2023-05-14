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Араухо уже готов праздновать чемпионство «Барсы» — добавил одну деталь к своему образу перед каталонским дерби 💙❤️

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Сине-гранатовый Рональд.

Сегодня «Барселона» играет в гостях у «Эспаньола», и этот матч имеет особое значение для каталонцев — в случае победы они станут чемпионами Ла Лиги.

Конечно же, игроки прибыли на встречу в приподнятом настроении и в предвкушении возможного триумфа, но Рональд Араухо подготовился лучше всех.

Он зашел в подтрибунные помещения стадиона RCDE в кепке, что ни у кого не вызвало никаких подозрений.

Но, когда защитник вышел на поле, все болельщики увидели, что он покрасил волосы в цвета «Барсы», готовясь отпраздновать заветный титул своей команды.

Невозможно не умилиться преданности Араухо каталонскому клубу. Теперь сине-гранатовый у него не только в сердце, но и на голове 😄

 

2 комментария

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Marakana
Араухо как истинный Барселонец. Да Араухо вы чемпионы. Молодцы
+3
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Игорь Климов
Араухо впоследствии должен быть капитаном Барселоны!
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