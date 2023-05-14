«Манчестер Сити» уверенно разобрался с «Эвертоном» в 36-м туре Премьер-лиги.

Главным героем встречи стал Илкай Гюндоган. На счету немца – два блистательных гола и один ассист. По информации многочисленных источников, этим летом полузащитник присоединится к «Барселоне».

Но Гвардиола не хочет отпускать столь талантливого игрока. На послематчевой пресс-конференции тренера спросили о будущем Гюндогана. Слова Пепа передает Фабрицио Романо:

«Возможно, в конце концов он останется здесь. Я на это надеюсь… Никто не знает, что может случиться».

Кажется, сам Гюндоган уже принял решение. Журналист As Хави Мигел сообщил, что Илкай дал Хави согласие на переход в «Барселону» еще три месяца назад. По данным Mundo Deportivo, немец даже готов снизить зарплату ради трансфера в «блауграну».

К переезду в столицу Каталонии полузащитника подталкивает жена, девушке не нравится жить в Англии.

Ждем Гюндогана на «Камп Ноу»?