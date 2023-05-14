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Пеп вновь высказался о будущем Гюндогана. Сообщается, что «Барселона» близка к подписанию полузащитника «Сити»

Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
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«Манчестер Сити» уверенно разобрался с «Эвертоном» в 36-м туре Премьер-лиги.

Главным героем встречи стал Илкай Гюндоган. На счету немца – два блистательных гола и один ассист. По информации многочисленных источников, этим летом полузащитник присоединится к «Барселоне».

Но Гвардиола не хочет отпускать столь талантливого игрока. На послематчевой пресс-конференции тренера спросили о будущем Гюндогана. Слова Пепа передает Фабрицио Романо:

«Возможно, в конце концов он останется здесь. Я на это надеюсь… Никто не знает, что может случиться».

Кажется, сам Гюндоган уже принял решение. Журналист As Хави Мигел сообщил, что Илкай дал Хави согласие на переход в «Барселону» еще три месяца назад. По данным Mundo Deportivo, немец даже готов снизить зарплату ради трансфера в «блауграну».

К переезду в столицу Каталонии полузащитника подталкивает жена, девушке не нравится жить в Англии.

Ждем Гюндогана на «Камп Ноу»?

5 комментариев

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Рэд Уайт
Ответ Спартак Уокер
Зачем он Барселоне я не понимаю
зачем топ полузащитник???еще и за бесплатно?
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Dowlet Gandymow
Ответ Спартак Уокер
Ему 34 он уже стар
ему 32
+2
0
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Спартак Уокер
Зачем он Барселоне я не понимаю
+2
-1
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Dinar Ibragimov
Не по таким играм надо судить. В том же матче с Реалом он был худшим на поле
0
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