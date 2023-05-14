Пеп вновь высказался о будущем Гюндогана. Сообщается, что «Барселона» близка к подписанию полузащитника «Сити»
«Манчестер Сити» уверенно разобрался с «Эвертоном» в 36-м туре Премьер-лиги.
Главным героем встречи стал Илкай Гюндоган. На счету немца – два блистательных гола и один ассист. По информации многочисленных источников, этим летом полузащитник присоединится к «Барселоне».
Но Гвардиола не хочет отпускать столь талантливого игрока. На послематчевой пресс-конференции тренера спросили о будущем Гюндогана. Слова Пепа передает Фабрицио Романо:
«Возможно, в конце концов он останется здесь. Я на это надеюсь… Никто не знает, что может случиться».
Кажется, сам Гюндоган уже принял решение. Журналист As Хави Мигел сообщил, что Илкай дал Хави согласие на переход в «Барселону» еще три месяца назад. По данным Mundo Deportivo, немец даже готов снизить зарплату ради трансфера в «блауграну».
К переезду в столицу Каталонии полузащитника подталкивает жена, девушке не нравится жить в Англии.
Ждем Гюндогана на «Камп Ноу»?
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