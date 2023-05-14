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«Они трое очень близкие друзья». Роналд Куман предсказывает будущее Месси и еще двоих звезд «Барселоны»

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Бывший тренер «Барселоны» Роналд Куман посоветовал Лионелю Месси, Серджи Бускетсу и Жорди Альбе отправиться этим летом в Саудовскую Аравию или МЛС.

Будущее Месси остается туманным, говорят, что он решил покинуть «ПСЖ» в конце сезона, когда истечет срок его контракта. Ходят слухи о возвращении Лео на «Камп Ноу», напомним, что он был вынужден покинуть «Барселону», поскольку клуб не смог позволить себе подписать с ним новый контракт.

Однако Куман сомневается в том, что сейчас «Барселона» сможет финансово обеспечить возвращение Лионеля Месси.

«Меня удивляет то, что «Барселона» собирается реконструировать свой стадион, что клуб продолжает работать, имея столько долгов. Игрокам приходится соглашаться на более скромные контракты, чем положено, так что я не жду, что Месси вернется», – заявил Куман ESPN.

Тренер предположил, что Месси может отправиться в Саудовскую Аравию или в МЛС вместе с Альбой и Бускетсом. Последний попрощается с «Барселоной» в конце сезона после 15 лет на «Камп Ноу». Между тем, будущее Альбы в клубе неясно, и, как сообщается, он рассматривает возможный переход в Саудовскую Аравию.

«Месси вряд ли вернется, Бускетс уйдет, Жорди Альба не уверен в будущем, а они трое очень близкие друзья. Меня бы не удивило, если бы они все втроем переехали в Майями или в Саудовскую Аравию», – добавил Куман.

4 комментария

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Вячеслав Новиков
Куману всё не имеется, прямо Барселона покоя не даёт, Лапорта разберётся с долгами без помощи
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& Co1366
Ничего лучше не смог предложить этот Куман.
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СД18
Конечно жаль терять таких футболистов как Бускетс и Альба, но слишком высокая личка и жалко, что Альба мало играет. Он точно 1-2 сезона может пооджигать. Они дали клубу и нам много замечательных моментов. Спасибо за все!
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