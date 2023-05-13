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Фанат «ПСЖ» показал аргентинскую футболку Месси зрителям на «Парк де Пренс»

Лионель Месси Лионель Месси
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Один болельщик «Пари Сен-Жермен», по-видимому, хотел напомнить домашней публике, кто такой Лионель Месси.

Поэтому он принес на стадион футболку сборной Аргентины с именем Лео и прямо во время игры показал ее болельщикам.

Это выглядит еще более эпично, если учесть, что Аргентина обыграла Францию ​​в финале чемпионата мира.

Некоторые болельщики «ПСЖ» освистали Месси после того, как он столкнулся с дисквалификацией из-за несанкционированной поездки в Саудовскую Аравию. 

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