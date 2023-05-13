Фанат «ПСЖ» показал аргентинскую футболку Месси зрителям на «Парк де Пренс»
Один болельщик «Пари Сен-Жермен», по-видимому, хотел напомнить домашней публике, кто такой Лионель Месси.
Поэтому он принес на стадион футболку сборной Аргентины с именем Лео и прямо во время игры показал ее болельщикам.
Это выглядит еще более эпично, если учесть, что Аргентина обыграла Францию в финале чемпионата мира.
Некоторые болельщики «ПСЖ» освистали Месси после того, как он столкнулся с дисквалификацией из-за несанкционированной поездки в Саудовскую Аравию.
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