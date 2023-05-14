Если сегодня «Барселона» досрочно выиграет Ла Лигу, то празднование чемпионства может состояться уже в понедельник.

Жерар Пике станет одним из победителей чемпионата, когда «Барса» поднимет трофей. Даже Хави уже подтвердил на пресс-конференции: «Мы предупредим его и пригласим на торжество, чтобы он мог отпраздновать победу с нами».

Жерар тоже прокомментировал будущее чемпионство «Барселоны» во время стрима:

«Сначала нужно победить в воскресенье. Пока я очень спокоен на этот счет. Я не знаю, сколько побед в чемпионате было у меня в карьере, но помню, что этот трофей в целом станет для меня 31-м».