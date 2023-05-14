Ультрас «ПСЖ» освистали Месси в первом матче после дисквалификации: реакция болельщиков «Барсы»
Некоторые из самых радикальных болельщиков «Пари Сен-Жермен» ожидаемо освистали Лео Месси в его первом матче после дисквалификации, которую он получил за несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию (ту самую, за которую он извинился !).
Они делали это все время, когда аргентинец получал мяч. Вот некоторые из лучших реакций на это.
💭 Johann122: «Не волнуйтесь, он скоро уйдет».
💭 pandu201: «Возвращайся домой, мы любим тебя так, как никто другой».
💭 AndrewC1213: «ПСЖ не заслуживает Месси, и никто не говорит о том, что Хакими получил красную карточку в двух матчах подряд».
💭 mohankohan: «Фанаты «ПСЖ» и ультрас — худшие люди, и мне даже наплевать на Месси».
💭 circlesmirk00: «На данный момент они представляют собой подобие футбольного клуба. Полностью выпотрошены из-за нефтяных денег, потраченных ужасным образом».
💭 cuntsmen: «Я бы хотел, чтобы он присоединился к «Барселоне» или какому-нибудь другому клубу в Европе и полностью разорвал их на части в Лиге чемпионов в Париже».
а лягушатник, так и останется лягушатником...