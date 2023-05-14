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«Барселона» может выиграть Ла Лигу до встречи с «Эспаньолом»: расклады

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У «Барселоны» огромное преимущество перед соперниками, которым осталось сыграть всего пять игр в Ла Лиге, и она неизбежно станет чемпионом.

Вопрос в том, когда именно они отметят триумф.

Каталонцы противостоят "Эспаньолу", опережая "Атлетико" на колоссальные 13 очков и на 14 очков опережая мадридский "Реал".

Если обе команды из столицы Испании потеряют очки в этом раунде, «Барса» станет чемпионом, даже не ударив по мячу.

Однако в более вероятном сценарии подопечные Хави обыграют находящийся под угрозой вылета «Эспаньол» в воскресенье и заберут заветный трофей.

4 комментария

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NartApsua
Автор новости в коме? Реал вчера уже выиграл свой матч.
+5
-1
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Ansu Fati
Ответ Ринат Абдулвалиев
Да он тормоз
Не тормоз, а Мороз
+3
0
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wmfrxwf5rq
Пост 12 часов загружался?
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