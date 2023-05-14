У «Барселоны» огромное преимущество перед соперниками, которым осталось сыграть всего пять игр в Ла Лиге, и она неизбежно станет чемпионом.

Вопрос в том, когда именно они отметят триумф.

Каталонцы противостоят "Эспаньолу", опережая "Атлетико" на колоссальные 13 очков и на 14 очков опережая мадридский "Реал".

Если обе команды из столицы Испании потеряют очки в этом раунде, «Барса» станет чемпионом, даже не ударив по мячу.

Однако в более вероятном сценарии подопечные Хави обыграют находящийся под угрозой вылета «Эспаньол» в воскресенье и заберут заветный трофей.