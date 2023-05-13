FC BARCELONA
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Всего 3 гола в 21 матчах − точно ли «Барселоне» нужен Обамеянг?

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Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол Футбол

Все чаще звучат слухи о возвращении.

По сообщениям испанской прессы, Пьер-Эмерик Обамеянг стал трансферной целью «Барселоны». Габонец готов вернуться на «Камп Ноу» и может играть почти за бесплатно, в то время как «Челси» расстанется с игроком всего за 5-6 млн евро.

В Каталонии с нежностью вспоминают Аубу, особенно за дубль в ворота «Мадрида» в прошлом сезоне, который ознаменовал возвращение клуба в элиту.

Однако в Лондоне форвард потерпел настоящий крах. В 21 матче в АПЛ и Лиге чемпионов на его счету всего 3 гола.

Как вы думаете, действительно ли нужно вновь обратиться к Обамеянгу или стоит поискать вариант получше? Пишите в комментариях.

2 комментария

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maxwad27
В Лондоне сам Челси потерпел крах. Нужно смотреть на выступления Обамы в Барсе, а не в команде, которая оказалась в глубоком кризисе. А в Барсе он выдавал норм стату. Так что да, смысл есть.
+3
0
+3
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Alexander Sragovich
Те кто выходит на замену на 10 минут не могут забивать как регулярно играющие
0
0
0
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