Все чаще звучат слухи о возвращении.

По сообщениям испанской прессы, Пьер-Эмерик Обамеянг стал трансферной целью «Барселоны». Габонец готов вернуться на «Камп Ноу» и может играть почти за бесплатно, в то время как «Челси» расстанется с игроком всего за 5-6 млн евро.

В Каталонии с нежностью вспоминают Аубу, особенно за дубль в ворота «Мадрида» в прошлом сезоне, который ознаменовал возвращение клуба в элиту.

Однако в Лондоне форвард потерпел настоящий крах. В 21 матче в АПЛ и Лиге чемпионов на его счету всего 3 гола.

Как вы думаете, действительно ли нужно вновь обратиться к Обамеянгу или стоит поискать вариант получше? Пишите в комментариях.