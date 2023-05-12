Илкай Гюндоган все ближе к переходу в «Барселону», если верить последнему сообщению Mundo Deportivo.

Немец снизил свои требования по зарплате, чтобы каталонцы могли позволить себе подписать его. Ранее он просил зарплату в размере 10,5 млн евро в год (столько же он сейчас зарабатывает в «Ман Сити»), но теперь его устроит и 6 млн евро в год, что может позволить «Барса».

Каталонцы предлагают трехлетний контракт, в то время как «Сити» предлагает более короткое соглашение. Поскольку Гюндоган недавно стал отцом, он, вероятно, хочет остепениться и поэтому будет более склонен согласиться на более длительный срок.

Кроме того, жене Гюндогана не нравится жизнь в Англии, и она хотела бы переехать в Каталонию из-за лучшего климата.

«Барселона» сможет дать 32-летнему футболисту гарантии, что он будет зарегистрирован, после того как Ла Лига одобрит план финансового обоснования клуба на следующей неделе. «Барсе» не придется тратить платить «Ман Сити», поскольку у Гюндогана истекает контракт.