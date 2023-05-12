Несмотря на приближающуюся волну чемпионского счастья, в «Барселоне» хватает проблем: руководство пытается разгрузить зарплатную ведомость на 200 млн евро, чтобы успешно провести трансферное окно. Пожалуй, самая тяжелая часть – переговоры с Ла Лигой, сейчас каталонцы занимаются согласованием технико-экономического плана с директорами лиги.

Однако Жоан Лапорта обнадеживает:

«Вы можете успокоиться. Этот клуб всегда будет принадлежать членам клуба, он не будет продан. Мы получаем яростные нападки от людей, которым мы не нравимся, но я не верю в эти апокалиптические сообщения, которые выставляют нас в плохом свете.

Мы работаем над тем, чтобы спасти клуб от экономического хаоса. Мы должны быть осторожны, чтобы не вернуться к той ситуации, которую унаследовали».

Ожидается, что экономический комитет лиги даст ответ по очередному плану «Барсы» на следующей неделе, и каталонцы уверены, что он будет одобрен.