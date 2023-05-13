«Барселона» максимально близка к долгожданному чемпионству. Последний шаг – победа над «Эспаньолом» в воскресенье.

Многие наверняка задавались вопросом, получит ли Жерар Пике, завершивший карьеру в ноябре, медаль победителя Ла Лиги.

Короткий ответ... нет. Ла Лига просто не награждает игроков медалями. Тем не менее, он будет признан чемпионом, так как шесть раз выходил на поле, прежде чем повесить бутсы. Ожидается, что Пике присоединится к команде сразу после завоевания титула.

Для Жерара этот титул чемпиона Испании станет девятым. Первый он выиграл в сезоне-2008/09, тогда же и получил награду лучшему молодому игроку. С тех пор прошло 14 лет.