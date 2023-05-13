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😦 Так, а Пике получит медаль чемпиона? Он же сыграл всего 6 матчей

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«Барселона» максимально близка к долгожданному чемпионству. Последний шаг – победа над «Эспаньолом» в воскресенье.

Многие наверняка задавались вопросом, получит ли Жерар Пике, завершивший карьеру в ноябре, медаль победителя Ла Лиги.

Короткий ответ... нет. Ла Лига просто не награждает игроков медалями. Тем не менее, он будет признан чемпионом, так как шесть раз выходил на поле, прежде чем повесить бутсы. Ожидается, что Пике присоединится к команде сразу после завоевания титула.

Для Жерара этот титул чемпиона Испании станет девятым. Первый он выиграл в сезоне-2008/09, тогда же и получил награду лучшему молодому игроку. С тех пор прошло 14 лет.

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4 комментария

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Garik Avetyan
это будет попращение с легендамы
+4
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Рэд Уайт
за 6 матчей футболист получает титул.Регламент .Так что это для Пике 37 титул в карьере и 9 титул Ла Лиги
+1
-1
0
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Raul14
Нэгрейра тоже будет присутствовать)
+4
-4
0
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restfu1
Ответ Raul14
Нэгрейра тоже будет присутствовать)
Как же ты смешно пошутил
+1
-1
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