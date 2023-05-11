В сети появились кадры формы «Барселоны» на сезон 2023/24.

По информации специализированного портала Footy Headlines, домашний комплект будет классическим – синий фон и гранатовые полосы, но на футболках появятся логотипы Spotify и ACNUR, которые будут выполнены в белом цвете.

Кроме того, второй комплект формы станет белым впервые с сезона 1977/78. Логотипы спонсоров выделят синим цветом, а окантовка рукавов будет исполнена в традиционных сине-гранатовых цветах.