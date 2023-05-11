FC BARCELONA
Блог

«Барселона» возвращается к белому цвету: оцениваем форму на будущий сезон

Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Футбол Футбол

В сети появились кадры формы «Барселоны» на сезон 2023/24.

По информации специализированного портала Footy Headlines, домашний комплект будет классическим – синий фон и гранатовые полосы, но на футболках появятся логотипы Spotify и ACNUR, которые будут выполнены в белом цвете.

Кроме того, второй комплект формы станет белым впервые с сезона 1977/78. Логотипы спонсоров выделят синим цветом, а окантовка рукавов будет исполнена в традиционных сине-гранатовых цветах. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий