FC BARCELONA
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«В нем было что-то особенное»: Боян Кркич заявил, что Месси не был лучшим игроком, с которым ему приходилось играть

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Футбол Футбол

Неожиданное заявление.

Бывший игрок сборной Испании, недавно объявивший о завершении карьеры в возрасте 32 лет, провел более 100 матчей за «Барселону», также он выступал за «Рому», «Милан» и «Сток Сити».

Боян играл рядом с такими игроками, как Андрес Иньеста, Франческо Тотти и Стивен Айленд, но есть один игрок, который выделяется среди остальных - Роналдиньо.

В разговоре с talkSPORT Боян сказал: «Роналдиньо, наверное, был самым особенным игроком, с которым я играл.

Я выделю Роналдиньо потому, что он для меня — лучший игрок, которого я видел как болельщик и с которым я играл в своей карьере».

Он добавил: «Очевидно, что Месси невероятен, и он все еще играет и выигрывает трофеи, но Роналдиньо был чем-то другим. Для меня он был особенным, волшебным — то, как он играл в футбол, как он мог делать это на поле с улыбкой на лице».

Всего через 19 дней после своего 17-летия Боян побил рекорд Лионеля Месси, став самым молодым игроком «Барселоны», выступавшим в Ла Лиге.

5 комментариев

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predMBAPPE
Спросите лучше кто лучший у Ибрагимовича
+8
0
+8
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bopsulai
"Боян играл рядом с такими игроками, как Андрес Иньеста, Франческо Тотти и Стивен Айленд"
Кто-нибудь в курсе, кто такие первые двое и что они делают рядом со Стивеном Айлендом?
+6
0
+6
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Lionel Van Damme
Ну и хорошо. Рональдиньо невероятный. Сомнений нет
+2
0
+2
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Greatest Of All Time
Имеет право считать лучшим кого хочет.
0
0
0
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AF
Ответ predMBAPPE
Спросите лучше кто лучший у Ибрагимовича
отражение в зеркале?
0
0
0
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