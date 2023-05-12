Неожиданное заявление.

Бывший игрок сборной Испании, недавно объявивший о завершении карьеры в возрасте 32 лет, провел более 100 матчей за «Барселону», также он выступал за «Рому», «Милан» и «Сток Сити».

Боян играл рядом с такими игроками, как Андрес Иньеста, Франческо Тотти и Стивен Айленд, но есть один игрок, который выделяется среди остальных - Роналдиньо.

В разговоре с talkSPORT Боян сказал: «Роналдиньо, наверное, был самым особенным игроком, с которым я играл.

Я выделю Роналдиньо потому, что он для меня — лучший игрок, которого я видел как болельщик и с которым я играл в своей карьере».

Он добавил: «Очевидно, что Месси невероятен, и он все еще играет и выигрывает трофеи, но Роналдиньо был чем-то другим. Для меня он был особенным, волшебным — то, как он играл в футбол, как он мог делать это на поле с улыбкой на лице».

Всего через 19 дней после своего 17-летия Боян побил рекорд Лионеля Месси, став самым молодым игроком «Барселоны», выступавшим в Ла Лиге.