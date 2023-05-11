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Грустный финал. В ближайшее время Хави скажет юному игроку «Барсы», что на него больше не рассчитывают

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Им предстоит тяжелый разговор.

Хави скажет Ансу Фати, что он больше не нужен «Барселоне», сообщает журналист Diario AS Хави Мигель. Тренер намерен сделать это после того, как каталонцы выиграют титул Ла Лиги, что может произойти уже в эти выходные.

Ранее сообщалось, что нападающий покинет клуб только в том случае, если Хави скажет ему об этом. Именно так все и произойдет, утверждает Мигель.

«Барселоне» нужно продавать игроков, чтобы вписаться в рамки строгих финансовых правил Ла Лиги и получить возможность усилить состав этим летом. Поскольку Фати является воспитанником «Ла Масии», он ничего не стоил клубу, и его продажа принесет столь необходимую клубу прибыль.

В этом сезоне 20-летний футболист провел за «Барселону» 41 матч, забив 5 голов и отдав 3 результативные передачи.

Хави выпускал Фати в стартовом составе только в 13 матчах, и игроку явно не удалось доказать боссу, что он может принести пользу команде в будущем.

3 комментария

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med-a-lion
действительно грустно. еще один суперталант, чью карьеру (уже!) загубили травмы
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Dinar Ibragimov
Лучше бы Феррана слили вместо него. Ансу даже с травмами приносит больше пользы чем деревяшка Торрес.
+3
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Илья Манахов
Ответ Dinar Ibragimov
Лучше бы Феррана слили вместо него. Ансу даже с травмами приносит больше пользы чем деревяшка Торрес.
Одно другому не мешает. С чего ты взял что Феррана тоже не продадут
+1
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