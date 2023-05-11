Им предстоит тяжелый разговор.

Хави скажет Ансу Фати, что он больше не нужен «Барселоне», сообщает журналист Diario AS Хави Мигель. Тренер намерен сделать это после того, как каталонцы выиграют титул Ла Лиги, что может произойти уже в эти выходные.

Ранее сообщалось, что нападающий покинет клуб только в том случае, если Хави скажет ему об этом. Именно так все и произойдет, утверждает Мигель.

«Барселоне» нужно продавать игроков, чтобы вписаться в рамки строгих финансовых правил Ла Лиги и получить возможность усилить состав этим летом. Поскольку Фати является воспитанником «Ла Масии», он ничего не стоил клубу, и его продажа принесет столь необходимую клубу прибыль.

В этом сезоне 20-летний футболист провел за «Барселону» 41 матч, забив 5 голов и отдав 3 результативные передачи.

Хави выпускал Фати в стартовом составе только в 13 матчах, и игроку явно не удалось доказать боссу, что он может принести пользу команде в будущем.