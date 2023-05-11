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«Барселона» боится, что «Аль-Хилаль» поднимет свое предложение Месси. Саудовцы уже готовы платить Лео 400 млн евро в год

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По информации испанского издания Marca, «Барселона» обеспокоена тем, что «Аль-Хилаль» может увеличить свое предложение Месси, чтобы еще сильнее склонить игрока к переезду в Саудовскую Аравию.

Ранее многочисленные источники сообщали, что в «Аль-Хилале» Лионель может зарабатывать 400 миллионов евро в год. Саудовский клуб задумался над увеличением предложения после слов отца Месси о том, что нападающий еще не определился с тем, где продолжит карьеру.

Как сообщается на сайте инсайдера Джанлуки Ди Марцио, аргентинца также попытается подписать «Интер» Майами. Но с финансовой точки зрения ни «Барселона», ни «Интер» не смогут сделать Лео столь же выгодное предложение, как «Аль-Хилаль».

Но, если верить сообщениям прессы, возвращение в «блауграну» остается приоритетным вариантом для Месси. По данным RMC Sport, ради «Барсы» Лео готов пойти на существенное снижение зарплаты. Руководство клуба уверено, что сможет вернуть аргентинца на «Камп Ноу», но сперва каталонцам необходимо убедить Ла Лигу в том, что «Барселона» находится в стабильном финансовом положении.

Вероятность того, что Месси продолжит карьеру в «ПСЖ», кажется минимальной. Между игроком, клубом и фанатами слишком много разногласий.

Как думаете, повлияет ли на решение Месси увеличение предложения от «Аль-Хилаля»?

7 комментариев

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Игорь Климов
Если Лео Месси сам уже решил обратно вернуться в Барселону, значит так и будет, сколько бы денег ему не предлагали клубы из арабдворового чемпионата Саудовской Аравии.
+6
-1
+5
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predMBAPPE
Ответ Владимир
Готовы заплатить 400 миллионов? Два дня назад 525 давали. Передумали что ли?
Это Роналду отдаёт большую часть зп Месси, чтобы вновь сыграть против величайшего
+4
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predMBAPPE
Барселрна и прощание это хорошо, для этого достаточно 1 матч! Иди руби капусту и готовься со сборной к важным турнирам!
+1
0
+1
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Alon Raven
Ответ Игорь Климов
Если Лео Месси сам уже решил обратно вернуться в Барселону, значит так и будет, сколько бы денег ему не предлагали клубы из арабдворового чемпионата Саудовской Аравии.
Если Ла Лига, которая пытается утопить единственного конкурента Реала, разрешит. Хотя я бы посмотрел на Месси в МС. Лучший тренер, лучший завершитель, лучший ассистент. Это была бы бомба.
+1
0
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Владимир
Готовы заплатить 400 миллионов? Два дня назад 525 давали. Передумали что ли?
0
0
0
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СД18
Ляпорте нужно на пару с Лео развести саудитов на 800, а Месси чтобы 200 откатил по старой памяти
0
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Игорь Климов
Ответ Alon Raven
Если Ла Лига, которая пытается утопить единственного конкурента Реала, разрешит. Хотя я бы посмотрел на Месси в МС. Лучший тренер, лучший завершитель, лучший ассистент. Это была бы бомба.
Ты полностью прав!
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-1
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