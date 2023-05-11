7 комментариев

По информации испанского издания Marca, «Барселона» обеспокоена тем, что «Аль-Хилаль» может увеличить свое предложение Месси, чтобы еще сильнее склонить игрока к переезду в Саудовскую Аравию.

Ранее многочисленные источники сообщали, что в «Аль-Хилале» Лионель может зарабатывать 400 миллионов евро в год. Саудовский клуб задумался над увеличением предложения после слов отца Месси о том, что нападающий еще не определился с тем, где продолжит карьеру.

Как сообщается на сайте инсайдера Джанлуки Ди Марцио, аргентинца также попытается подписать «Интер» Майами. Но с финансовой точки зрения ни «Барселона», ни «Интер» не смогут сделать Лео столь же выгодное предложение, как «Аль-Хилаль».

Но, если верить сообщениям прессы, возвращение в «блауграну» остается приоритетным вариантом для Месси. По данным RMC Sport, ради «Барсы» Лео готов пойти на существенное снижение зарплаты. Руководство клуба уверено, что сможет вернуть аргентинца на «Камп Ноу», но сперва каталонцам необходимо убедить Ла Лигу в том, что «Барселона» находится в стабильном финансовом положении.

Вероятность того, что Месси продолжит карьеру в «ПСЖ», кажется минимальной. Между игроком, клубом и фанатами слишком много разногласий.

Как думаете, повлияет ли на решение Месси увеличение предложения от «Аль-Хилаля»?