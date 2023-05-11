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2 причины, по которым матч с «Эспаньолом» станет трудным для «Барсы»

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Уже в это воскресенье «Барса» может оформить долгожданное чемпионство – достаточно обыграть «Эспаньол». Однако будет непросто.

«Эспаньол» не может позволить себе проиграть по двум причинам.

1. Команда под угрозой вылета

Поражение «Эспаньола» приведет к тому, что команда еще больше погрузится в мутные воды и приблизится ко дну таблицы. В настоящее время «Эспаньол» занимает 19-е место в Ла Лиге с 31 очком.

Любопытно, что «Эспаньол» уже вылетал в Сегунду после матча с «Барсой». Это произошло в 2020-м.

2. Соперничество с «Барселоной»

Болельщики «Барселоны» редко воспринимают дерби с «Эспаньолом» всерьез, считая «Реал Мадрид» главным соперником. Однако болельщики «Эспаньола» живут и мечтают о победе над «Барсой».

Для «Эспаньола» победа над «Барсой» дает ощущение сродни завоеванию титула, но такое бывает редко – всего 12 побед в 99 очных встречах.

5 комментариев

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СД18
Хотелось бы, что бы вместе с Эспаньелом вылетел грязный Хетафе.
+6
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Арсен Папикян
Не выиграют на стадионе Эспаньола, не расстроюсь, тогда уж на камп ноу точно заберут
+3
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Игорь Климов
Эспаньолу пора в Сегунду!
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Игорь Климов
Ответ Арсен Папикян
Не выиграют на стадионе Эспаньола, не расстроюсь, тогда уж на камп ноу точно заберут
Да, вообще не принципиально после какого матча Барселона станет официально чемпионом!
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Игорь Климов
Ответ СД18
Хотелось бы, что бы вместе с Эспаньелом вылетел грязный Хетафе.
В эту компанию можно ещё и Реал добавить.
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