FC BARCELONA
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😬 После чемпионства Хави поговорит с игроками, которых не хочет видеть в следующем сезоне. Уход Феррана уже маловероятен

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Испанская Diario AS сообщает, что Хави составил список игроков, на которых он не рассчитывает в сезоне-2023/24.

После того, как «Барселона» отпразднует чемпионский титул, Хави проведет переговоры с этими футболистами.

Утверждается, что одним из этих игроков является Ансу Фати. Похоже, это его последний сезон в «Барсе» на ближайшие годы – а как красиво все начиналось.

Xavi set to unleash Ansu Fati as Barcelona go all out for trophies - Barca Blaugranes

Другие игроки, которые, как ожидается, столкнутся с такими же холодными переговорами с Хави: Жорди Альба, Франк Кессиэ, Пабло Торре и большинство из тех, кто возвращаются с аренд.

Уход Феррана Торреса теперь считается маловероятным, так как «Барса» не хочет расставаться с ним без выгоды.

4 комментария

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Темирлан Шаваев
А Пабло Торре за что?
+2
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Негрейра
Ответ Темирлан Шаваев
А Пабло Торре за что?
Его хотят в аренду отправить, времени совсем не получал. Даже Ямал успел дебютировать, а его не выпустили
+1
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cektor
Франк Кессиэ надо оставлять
0
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Yaroslav Marochko
Ответ Негрейра
Его хотят в аренду отправить, времени совсем не получал. Даже Ямал успел дебютировать, а его не выпустили
ну он пару раз выходил, но ничем особым не запомнился. точно нужна практика
0
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