Испанская Diario AS сообщает, что Хави составил список игроков, на которых он не рассчитывает в сезоне-2023/24.

После того, как «Барселона» отпразднует чемпионский титул, Хави проведет переговоры с этими футболистами.

Утверждается, что одним из этих игроков является Ансу Фати. Похоже, это его последний сезон в «Барсе» на ближайшие годы – а как красиво все начиналось.

Другие игроки, которые, как ожидается, столкнутся с такими же холодными переговорами с Хави: Жорди Альба, Франк Кессиэ, Пабло Торре и большинство из тех, кто возвращаются с аренд.

Уход Феррана Торреса теперь считается маловероятным, так как «Барса» не хочет расставаться с ним без выгоды.