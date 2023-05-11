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Великие цифры. Бускетс сравняется с Иньестой по числу трофеев за «Барсу», но до Месси далеко

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В среду Серджи Бускетс объявил об уходе из клуба, где провел 18 лет.

Если «Барселона» выиграет Ла Лигу в этом сезоне, это будет 32-й трофей Бускетса в каталонском клубе. Это поставило бы его в один ряд с Андресом Иньестой среди самых титулованных игроков в истории «Барсы».

Однако Бускетс все равно будет отставать от Лионеля Месси, который остается самым титулованным игроком каталонцев с 35 трофеями за «Барсу».

Если в воскресенье «Барса» обыграет «Эспаньол», Бускетс поднимет девятый титул чемпиона Испании.

Andres Iniesta: Barcelona losing Sergio Busquets would be 'colossal mistake' - ESPN

2 комментария

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Hella black
Действительно великие цифры ! Великих игроков
+5
0
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Отец Абду
У Месси 35* трофеев в составе Барсы, а не 34:)
+4
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