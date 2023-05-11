В среду Серджи Бускетс объявил об уходе из клуба, где провел 18 лет.

Если «Барселона» выиграет Ла Лигу в этом сезоне, это будет 32-й трофей Бускетса в каталонском клубе. Это поставило бы его в один ряд с Андресом Иньестой среди самых титулованных игроков в истории «Барсы».

Однако Бускетс все равно будет отставать от Лионеля Месси, который остается самым титулованным игроком каталонцев с 35 трофеями за «Барсу».

Если в воскресенье «Барса» обыграет «Эспаньол», Бускетс поднимет девятый титул чемпиона Испании.