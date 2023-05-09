Попал меж двух огней.

Из-за того, что Жоан Лапорта хочет видеть Деку на посту спортивного директора «Барселоны», в клубе может возникнуть конфликт интересов, сообщил журналист Relevo Тони Хуанмарти.

В случае его назначения камнем преткновения станет Рафинья, потому что экс-игрок «блауграны» является его агентом. Правила «Барселоны» запрещают спортивному директору выступать в качестве представителя игроков команды и получать комиссионные.

В руководстве клуба есть люди, которые считают, что даже если Деку разорвет деловые отношения с вингером, то все равно будет существовать конфликт интересов. Поэтому существует мнение, что, если португальский специалист станет преемником Матеу Алемани, то лучше продать Рафинью.

Другой вариант для «Барсы» — отказаться от идеи назначения Деку, но Жоан Лапорта категорически против этого. СМИ сообщают, что сегодня у этих двоих прошла встреча, которая длилась более 4 часов.

Недавно Рафинья опроверг слухи о том, что он хочет покинуть «Барселону», однако это не означает, что клуб не может продать его, если поступит достаточно хорошее предложение.

Некоторые клубы Премьер-лиги, такие как «Челси» и «Ньюкасл», могут с комфортом заплатить 80 миллионов евро, которые «Барса» хочет получить за игрока.