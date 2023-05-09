FC BARCELONA
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Если Деку назначат спортивным директором «Барселоны», то скорее всего Рафинью придется продать. Как связаны эти два события?

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Попал меж двух огней.

Из-за того, что Жоан Лапорта хочет видеть Деку на посту спортивного директора «Барселоны», в клубе может возникнуть конфликт интересов, сообщил журналист Relevo Тони Хуанмарти.

В случае его назначения камнем преткновения станет Рафинья, потому что экс-игрок «блауграны» является его агентом. Правила «Барселоны» запрещают спортивному директору выступать в качестве представителя игроков команды и получать комиссионные.

В руководстве клуба есть люди, которые считают, что даже если Деку разорвет деловые отношения с вингером, то все равно будет существовать конфликт интересов. Поэтому существует мнение, что, если португальский специалист станет преемником Матеу Алемани, то лучше продать Рафинью.

Другой вариант для «Барсы» — отказаться от идеи назначения Деку, но Жоан Лапорта категорически против этого. СМИ сообщают, что сегодня у этих двоих прошла встреча, которая длилась более 4 часов.

Недавно Рафинья опроверг слухи о том, что он хочет покинуть «Барселону», однако это не означает, что клуб не может продать его, если поступит достаточно хорошее предложение.

Некоторые клубы Премьер-лиги, такие как «Челси» и «Ньюкасл», могут с комфортом заплатить 80 миллионов евро, которые «Барса» хочет получить за игрока.

5 комментариев

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TAGAY
многие в борьбе Рафа с Дембеле, за Усмана, потому что этот может обводить что выглядит эффектно по сравнении с примитивным Рафом.. но люди не видят самое главное, у Усмана жутко проблемы с эффективности,почти все голы и ассисты набирает когда команда полностью доминирует над соперником на каждом участке поля. сами посмотрите, он голами и ассистами в чемпе привез 9 очков, а Раф 21 очко(больше всех в Барсе), он один из причин почему Барса много очков набрала в этом сезоне. и это еще не смотря на то как он в обороне помогает в отличии от Усмана который каждый раз когда идет в прессинг оставляет дыру, Раф в оборону бегает как угорелый.
+3
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+3
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СД18
Смена агента на Мендеша и нет проблем, он и так агент половины команды.
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Михаил Зобнин
Давайте Иниесту на место Алемани, а то раздача мест, потому что кто-то кому-то там, брат или зять, уже поднадоела...
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Budabuda
Ответ TAGAY
многие в борьбе Рафа с Дембеле, за Усмана, потому что этот может обводить что выглядит эффектно по сравнении с примитивным Рафом.. но люди не видят самое главное, у Усмана жутко проблемы с эффективности,почти все голы и ассисты набирает когда команда полностью доминирует над соперником на каждом участке поля. сами посмотрите, он голами и ассистами в чемпе привез 9 очков, а Раф 21 очко(больше всех в Барсе), он один из причин почему Барса много очков набрала в этом сезоне. и это еще не смотря на то как он в обороне помогает в отличии от Усмана который каждый раз когда идет в прессинг оставляет дыру, Раф в оборону бегает как угорелый.
гризман тоже в обороне бегал, а толку то если в атаке импотент в ключевых матчах
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