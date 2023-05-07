Близится момент прощания.

Судя по последним новостям, в «Барселоне» вот-вот наступит конец эпохи.

Серджи Бускетс намерен покинуть клуб летом и, согласно информации от многих журналистов, уже сообщил клубу о своем желании.

Издание Relevo сообщает, что «Барса» и сам игрок планируют сделать официальные заявления в скором времени, возможно, даже сегодня.

Уход Серджи будет большой потерей для клуба — он выступает за первую команду с 2008 года, выиграв в ее составе все возможные трофеи, и за это время он заработал себе репутацию одного из лучших опорников своего времени.

Несмотря на то, что официально прощание еще не состоялось, в соцсетях фанаты «Барсы» начали вспоминать, за что они любят ветерана команды.

💬 «Никогда больше не будет такого опорника, как Бускетс. У него всегда все выглядело легко и стильно. Без сомнения, один из величайших полузащитников, которые когда-либо делали это, Дон Серджи».

💬 «Бускетс уносит с собой частичку моего сердца. Огромная рана. Самый красивый футболист, которого я когда-либо видел, кроме одного. Люблю вас, сир. Я так вас люблю».

💬 «Бускетс буквально лучший игрок на своей позиции, он представлял этот клуб на протяжении 14 лет без скандалов и проблем за пределами поля. Помог нам выиграть около 30 трофеев, но некоторые не хотят даже не благодарить его, потому что «он задержался на несколько лет». Иногда эта фан-база ведет себя, как мужлан».

💬 «Уход Бускетса будет непростым. Несмотря на свой уровень в последние годы, Серджи — лучший полузащитник мира на своей позиции. Я никогда больше не видел такой пятерки, как он. Без сомнения, в своей лучшей версии он делал «Барселону» лучше. И когда он был нездоров, это было очень заметно. Успех!»

💬 «Высокий, медлительный, худощавый, тихий.

Непонятый, недооцененный — всегда.

Скромный, умный, незаменимый —- всегда.

Часть лучшего трио полузащитников. Выиграл все, что можно выиграть.

Величайший опорный полузащитник всех времен».

💬 «Это самая большая техническая задача для Хави — как заменить величайшего игрока всех времен на позиции, которая имеет решающее значение для того, как ваша команда играет в футбол».

Бускетс действительно годами был ключевым игроком «Барсы», и сложно представить, кто бы мог его заменить спустя столько времени.

А что бы вы хотели сказать на прощание о карьере Серджи?