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«Лучший на своей позиции». Фанаты отдают дань уважения Бускетсу на фоне новостей о его уходе из «Барсы» 😢🙏

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Близится момент прощания.

Судя по последним новостям, в «Барселоне» вот-вот наступит конец эпохи.

Серджи Бускетс намерен покинуть клуб летом и, согласно информации от многих журналистов, уже сообщил клубу о своем желании.

Издание Relevo сообщает, что «Барса» и сам игрок планируют сделать официальные заявления в скором времени, возможно, даже сегодня.

Уход Серджи будет большой потерей для клуба — он выступает за первую команду с 2008 года, выиграв в ее составе все возможные трофеи, и за это время он заработал себе репутацию одного из лучших опорников своего времени.

Несмотря на то, что официально прощание еще не состоялось, в соцсетях фанаты «Барсы» начали вспоминать, за что они любят ветерана команды.

💬 «Никогда больше не будет такого опорника, как Бускетс. У него всегда все выглядело легко и стильно. Без сомнения, один из величайших полузащитников, которые когда-либо делали это, Дон Серджи».

💬 «Бускетс уносит с собой частичку моего сердца. Огромная рана. Самый красивый футболист, которого я когда-либо видел, кроме одного. Люблю вас, сир. Я так вас люблю».

💬 «Бускетс буквально лучший игрок на своей позиции, он представлял этот клуб на протяжении 14 лет без скандалов и проблем за пределами поля. Помог нам выиграть около 30 трофеев, но некоторые не хотят даже не благодарить его, потому что «он задержался на несколько лет». Иногда эта фан-база ведет себя, как мужлан».

💬 «Уход Бускетса будет непростым. Несмотря на свой уровень в последние годы, Серджи — лучший полузащитник мира на своей позиции. Я никогда больше не видел такой пятерки, как он. Без сомнения, в своей лучшей версии он делал «Барселону» лучше. И когда он был нездоров, это было очень заметно. Успех!»

💬 «Высокий, медлительный, худощавый, тихий.

Непонятый, недооцененный — всегда.

Скромный, умный, незаменимый —- всегда.

Часть лучшего трио полузащитников. Выиграл все, что можно выиграть.

Величайший опорный полузащитник всех времен».

💬 «Это самая большая техническая задача для Хави — как заменить величайшего игрока всех времен на позиции, которая имеет решающее значение для того, как ваша команда играет в футбол».

Бускетс действительно годами был ключевым игроком «Барсы», и сложно представить, кто бы мог его заменить спустя столько времени.

А что бы вы хотели сказать на прощание о карьере Серджи?

5 комментариев

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Raindrop Drop Top
Легенда! За всю карьеру завоевал треблов больше, чем реал за всю историю 🤣
+13
0
+13
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David Mamaliev
Бускетс это олицетворение тики таки быстрый ход мыслей буквально доля секунды на идеальное решение во благо команды игрок который показывает что необязательно быть здоровым как халк быстрым как мбаппе и техничным как Неймар можно просто быть умным Gracias Sergio
+8
0
+8
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Рэд Уайт
Величайщий опорник в истории,
один из трио величайщей полузащиты в истории,
один из важнейщих пазлов лучшей команды в истории и лучшей сборной🔥 Гениальный Буси🐙
+3
0
+3
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кто-то
Бускетс не был каким-то ярким или заметным футболистом, но его вклад в команду просто космический. То, как он строил игру и как управлял ей, не каждому опорнику дано. Спасибо Серхио за всё! Один из лучших, если не лучший опорник 21 века 💙❤️
+1
0
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predMBAPPE
Бускетс и Каземиро лучшие в истории опорники, один мастер чистой другой грязной игры, благодаря этим двоим их клубы достигли больших высот💪🏻👍🏻
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