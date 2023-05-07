FC BARCELONA
Блог

Жерар Ромеро сообщил о разногласиях в окружении Месси. Близкие Лео разделились на два лагеря

Лионель Месси Лионель Месси
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Аль-Хилаль Аль-Хилаль
Барселона Барселона
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Летом у Месси заканчивается контракт с «ПСЖ». Аргентинца уже сватают в саудовский «Аль-Хилаль», кто-то уверен в возвращении игрока на «Камп Ноу», единицы полагают, что нападающий останется во Франции.

Отец Лионеля опубликовал заявление, в котором сказано, что его сын еще не принял решения и не достиг договоренностей ни с одним клубом.

Нетрудно предположить, что аргентинец все же думает над тем, где продолжить свою карьеру. По информации журналиста Жерара Ромеро, мнение близких Лео о его будущем разделилось.

Окружение аргентинца распалось на два лагеря. Одна группа ратует за переход Месси в «Аль-Хилаль» после того, как саудовский клуб сделал нападающему заоблачное финансовое предложение. Другая группа считает, что Лионелю стоит вернуться в «Барселону», согласившись пойти на сокращение зарплаты.

По информации другого авторитетного источника, Фабрицио Романо, «блауграна» остается приоритетом Месси, даже если вероятность его возвращения минимальна.

Романо подчеркивает, что Лионель примет окончательное решение лишь после завершения сезона Лиги 1. При этом крайне трудно предположить, что аргентинец останется в Париже.

Нам остается только ждать.

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Философ Востока
Есть инфа, что жена против. А как говорится: ночная кукушка дневную перекукует. У Антонеллы всё под контролем 😎
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
luarr
За Аль-Хилаль батя - 100 проц
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maliw Ali
В чём смысл клепать дальше это враньё ? Отец Месси , который является его же и агентом , дал чёткий и развернутый ответ , о будущем Лео....
Ничего не решено и никаких договоренностей письменных или устных ни скем нет , и решение будет приниматься только по окончании сезона в ПСЖ ...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
Ещё год можно шороху в Европе навести ! Сколько рекордов будет 💪🏼 и уже потом Белое солнце пустыни.
Лёня,порадуй нас ещё своей Магической игрой
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
хамлохам
Торопиться не надо...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Новиков
Задолбало это окружении, он сам должен решать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
predMBAPPE
Это ладно, ппц будет если вернётся в Барсу и провалится, ни красивого прощания ни контракта
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rule1
Ответ Философ Востока
Есть инфа, что жена против. А как говорится: ночная кукушка дневную перекукует. У Антонеллы всё под контролем 😎
Сфилософил прям ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
predMBAPPE
Ответ crispymousse
Месси в Барсе не может провалиться, свою дежурную 20+20 он даже в такой мертвой Барсе оформит.
Ни фига себе мертвая, как тогда живая будет играть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий