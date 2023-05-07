10 комментариев

Летом у Месси заканчивается контракт с «ПСЖ». Аргентинца уже сватают в саудовский «Аль-Хилаль», кто-то уверен в возвращении игрока на «Камп Ноу», единицы полагают, что нападающий останется во Франции.

Отец Лионеля опубликовал заявление, в котором сказано, что его сын еще не принял решения и не достиг договоренностей ни с одним клубом.

Нетрудно предположить, что аргентинец все же думает над тем, где продолжить свою карьеру. По информации журналиста Жерара Ромеро, мнение близких Лео о его будущем разделилось.

Окружение аргентинца распалось на два лагеря. Одна группа ратует за переход Месси в «Аль-Хилаль» после того, как саудовский клуб сделал нападающему заоблачное финансовое предложение. Другая группа считает, что Лионелю стоит вернуться в «Барселону», согласившись пойти на сокращение зарплаты.

По информации другого авторитетного источника, Фабрицио Романо, «блауграна» остается приоритетом Месси, даже если вероятность его возвращения минимальна.

Романо подчеркивает, что Лионель примет окончательное решение лишь после завершения сезона Лиги 1. При этом крайне трудно предположить, что аргентинец останется в Париже.

Нам остается только ждать.