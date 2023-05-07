13 комментариев

Тот самый парень из «Андора».

Несколько источников в Испании утверждают, что бывший полузащитник «Барсы» Деку станет новым спортивным директором клуба, заменив на посту Матеу Алемани.

Diario AS сообщает, что Деку выбран из-за близости к Жоане Лапорте и нынешней администрации «Барсы».

По информации Mundo Deportivo, Деку возьмет на себя бразды правления в сентябре, когда трансферное окно закроется. Это означает, что Алемани будет руководить трансферной политикой каталонцев будущим летом.

Напомним, что именно Деку добивался переезда Рафиньи в «Барселону» прошлым летом. Португалец отказался от большей части бонусов, чтобы помочь трансферу осуществиться.

Деку работает футбольным скаутом «Барсы» в течение последних нескольких лет, особенно активно изучая рынок Южной Америки.