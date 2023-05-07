FC BARCELONA
Блог

💥 Похоже, что стал известен новый спортивный директор «Барселоны», который уже привел в клуб одну суперзвезду. Вы точно знаете, кто этот парень

Клубы Клубы
Деку Деку
Рафинья Диас Рафинья Диас
Жоан Лапорта Жоан Лапорта
Барселона Барселона
Матеу Алемани
Футбол Футбол

Тот самый парень из «Андора».

Несколько источников в Испании утверждают, что бывший полузащитник «Барсы» Деку станет новым спортивным директором клуба, заменив на посту Матеу Алемани.

Diario AS сообщает, что Деку выбран из-за близости к Жоане Лапорте и нынешней администрации «Барсы».

По информации Mundo Deportivo, Деку возьмет на себя бразды правления в сентябре, когда трансферное окно закроется. Это означает, что Алемани будет руководить трансферной политикой каталонцев будущим летом.

Deco arrives in Barcelona to close agreement for Leeds United winger Raphinha - Football España

Напомним, что именно Деку добивался переезда Рафиньи в «Барселону» прошлым летом. Португалец отказался от большей части бонусов, чтобы помочь трансферу осуществиться.

Деку работает футбольным скаутом «Барсы» в течение последних нескольких лет, особенно активно изучая рынок Южной Америки.

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NartApsua
"Несколько лет работает скаутом Барселоны и активно изучает рынок Южной Америки"
И кого же из юных латинрамериканских звёздочек он за все это время нашёл и привёл в Барселону? Родриго, Винисиуса или может Альвареса? Можно список, чтобы знать, что в нем такого?
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
Барселона в таком случае преимущественно будет нацелена на южноамериканский рынок, поиск молодых игроков, и, возможно, Деко сможет поспособствовать переходу Витора Роке, но в остальном мало доверия к его назначению, недавнее сотрудничество с Абидалем, тоже без опыта работы в этой отрасли, ни к чему хорошему не привело. Нужно искать квалифицированных профессионалов.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sss Qqq
очень жаль что руководители выбираются не из-за их достижений в прошлом и умений, а из-за близости и симпатии верхушки
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexlagodny
Рафинья - суперзвезда???? Хахахаха
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Новиков
Ну вариант честно скажем не очень, надеюсь утка
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
Как игрок Деку афигенный был,если не прогон,пожелаем успехов !
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЧИКО
«Деку работает футбольном скаутом «Барсы» последних несколько лет, особенно активно изучая рынок Южной Америки» - и результат работы последних несколько лет на Южно Американском рынке это только Рафинья? который оказался не совсем тем, кем его представляли? эта и есть вся его работа? У Алемани и Круифа тоже были отличные отношения с Лапортой, но вон как получилось…. мне кажется Деку не самое верное решение на этом посту, и не надо хвататься за всё, что попало по пути….
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Ответ med-a-lion
деку мутный тип, в барселонской прессе много всяких слухов про него
Что за слухи?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
crispymousse
Кардона, руливший трансферами Монако был бы покруче.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexlagodny
Ответ Oleg Olegov
Что за слухи?
Он еще не придумал 😂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
med-a-lion
Ответ Oleg Olegov
Что за слухи?
ну типа пишут, что он близок к семье лапорты (точнее к его бывшему шурину) и у него с лапортой какие-то личные интересы/бизнесы, связанные с игроками, всякое такое
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jahon07
Ответ crispymousse
Кардона, руливший трансферами Монако был бы покруче.
Для этого надо чтобы он сам был не против.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий