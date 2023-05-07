13 комментариев

💥 Похоже, что стал известен новый спортивный директор «Барселоны», который уже привел в клуб одну суперзвезду. Вы точно знаете, кто этот парень
Тот самый парень из «Андора».
Несколько источников в Испании утверждают, что бывший полузащитник «Барсы» Деку станет новым спортивным директором клуба, заменив на посту Матеу Алемани.
Diario AS сообщает, что Деку выбран из-за близости к Жоане Лапорте и нынешней администрации «Барсы».
По информации Mundo Deportivo, Деку возьмет на себя бразды правления в сентябре, когда трансферное окно закроется. Это означает, что Алемани будет руководить трансферной политикой каталонцев будущим летом.
Напомним, что именно Деку добивался переезда Рафиньи в «Барселону» прошлым летом. Португалец отказался от большей части бонусов, чтобы помочь трансферу осуществиться.
Деку работает футбольным скаутом «Барсы» в течение последних нескольких лет, особенно активно изучая рынок Южной Америки.
И кого же из юных латинрамериканских звёздочек он за все это время нашёл и привёл в Барселону? Родриго, Винисиуса или может Альвареса? Можно список, чтобы знать, что в нем такого?