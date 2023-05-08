Гвардиола сделал большой комплимент Гюндогану. Пеп признался, что Илкай – один из лучших футболистов, с которыми тренеру удалось поработать:

«Он такой умный, такой способный, такой конкурентоспособный. Поверьте мне, он один из лучших игроков, которых я когда-либо тренировал за всю свою карьеру в целом. Он первоклассный игрок».

В сезоне 2020/21 Гюндоган забил 17 голов во всех соревнованиях, что является впечатляющим достижением для центрального полузащитника. В этом сезоне Илкай провел за «Сити» 45 матчей, в который забил семь голов и отдал пять ассистов.

Летом немец может покинуть Манчестер в качестве свободного агента. По информации Фабрицио Романо, «Барселона» близка к подписанию Гюндогана, при этом «Сити» не хочет расставаться с полузащитником.

Получится ли у «блауграны» заполучить опытного Илкая?