«Аль-Хилаль» готовит контракты для дуэта из «Барселоны», чтобы переманить Месси
Контракт Лионеля Месси на «Парк де Пренс» истекает летом, и, скорее всего, между аргентинцем и «ПСЖ» все кончено.
Пока неизвестно, где аргентинец будет играть в следующем сезоне. На столе у Лео три варианта — «Барселона», «Интер Майами» и «Аль-Хилаль».
Чтобы убедить Месси присоединиться к их клубу, саудовская команда, как сообщается, сделала предложение Серхио Бускетсу и Жорди Альбе, чтобы трио могло играть вместе в следующем сезоне.
Напомним, продление Бускетса во многом зависит от того, вернется ли Месси на «Камп Ноу». Это предложение Саудовской Аравии может только усложнить ситуацию.
Но,если туда переманят его старых друзей,тогда переход очень вероятен.