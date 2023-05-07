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«Аль-Хилаль» готовит контракты для дуэта из «Барселоны», чтобы переманить Месси

Лионель Месси Лионель Месси
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Контракт Лионеля Месси на «Парк де Пренс» истекает летом, и, скорее всего, между аргентинцем и «ПСЖ» все кончено.

Пока неизвестно, где аргентинец будет играть в следующем сезоне. На столе у ​​Лео три варианта — «Барселона», «Интер Майами» и «Аль-Хилаль».

Чтобы убедить Месси присоединиться к их клубу, саудовская команда, как сообщается, сделала предложение Серхио Бускетсу и Жорди Альбе, чтобы трио могло играть вместе в следующем сезоне.

Напомним, продление Бускетса во многом зависит от того, вернется ли Месси на «Камп Ноу». Это предложение Саудовской Аравии может только усложнить ситуацию.

5 комментариев

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Hella black
Не верю что Лёня может перебраться в Саудовскую Аравию,живая легенда и икона современности ещё может по пылить в Европе.
Но,если туда переманят его старых друзей,тогда переход очень вероятен.
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кто-то
Надо ли Месси переходить в СА? Вроде бы недавно говорил, что хочет выиграть ЛЧ. Ну и хочет ли Месси играть против любителей, строителей, механиков и т.д.
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прощай Роналду
А я могу быть из водителем всего за 200т$год)
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Кирилл Макаров
Ответ Вася И
)) конечно нет, он то сыграв в высококонкурентной Франции, решил вернуться в Испанию. но ему конечно же не стоит забывать руку которую кормит и дала заветный кубок
Интересно, понимают ли эти Васи и, и тому подобные уже вымирающие хейтеры с подобными комментариями, что над ними все посмеиваются?
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