Контракт Лионеля Месси на «Парк де Пренс» истекает летом, и, скорее всего, между аргентинцем и «ПСЖ» все кончено.

Пока неизвестно, где аргентинец будет играть в следующем сезоне. На столе у ​​Лео три варианта — «Барселона», «Интер Майами» и «Аль-Хилаль».

Чтобы убедить Месси присоединиться к их клубу, саудовская команда, как сообщается, сделала предложение Серхио Бускетсу и Жорди Альбе, чтобы трио могло играть вместе в следующем сезоне.

Напомним, продление Бускетса во многом зависит от того, вернется ли Месси на «Камп Ноу». Это предложение Саудовской Аравии может только усложнить ситуацию.