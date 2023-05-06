Перед уходом Алемани дал «Барсе» одно обещание. Оно связано с Дембеле
Ни для кого не секрет, что Матеу Алемани покидает «Барселону». Но перед уходом испанец хочет убедиться, что он оставляет клуб в хорошем состоянии.
По информации Diario Sport, помимо продажи некоторых игроков, Алемани пообещал проконтролировать продление контракта с Усманом Дембеле.
На прошлой неделе Матеу встретился с агентом француза, чтобы обсудить условия возможного продления. Сообщается, что переговоры прошли положительно, ожидается, что вскоре представители игрока и клуб приступят к работе над новым соглашением.
Дембеле в этом сезоне вновь страдает от травм. Усман провел за «блауграну» 30 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь ассистов.
Контракт француза с «Барсой» рассчитан до лета 2024 года — это соглашение, которое он подписал прошлым летом после затяжных переговоров и вынужденного сокращения зарплаты.
По данным Mundo Deportivo, мюнхенская «Бавария» очень заинтересована в подписании вингера в летнее трансферное окно.
Стоит ли «Барсе» продлевать контракт с Усманом? Или стоит продать игрока «Баварии»?
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