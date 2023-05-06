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Перед уходом Алемани дал «Барсе» одно обещание. Оно связано с Дембеле

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Ни для кого не секрет, что Матеу Алемани покидает «Барселону». Но перед уходом испанец хочет убедиться, что он оставляет клуб в хорошем состоянии.

По информации Diario Sport, помимо продажи некоторых игроков, Алемани пообещал проконтролировать продление контракта с Усманом Дембеле.

На прошлой неделе Матеу встретился с агентом француза, чтобы обсудить условия возможного продления. Сообщается, что переговоры прошли положительно, ожидается, что вскоре представители игрока и клуб приступят к работе над новым соглашением.

Дембеле в этом сезоне вновь страдает от травм. Усман провел за «блауграну» 30 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь ассистов.

Контракт француза с «Барсой» рассчитан до лета 2024 года — это соглашение, которое он подписал прошлым летом после затяжных переговоров и вынужденного сокращения зарплаты.

По данным Mundo Deportivo, мюнхенская «Бавария» очень заинтересована в подписании вингера в летнее трансферное окно.

Стоит ли «Барсе» продлевать контракт с Усманом? Или стоит продать игрока «Баварии»?

5 комментариев

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Alexlagodny
Новости ни о чем…
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+2
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Михаил Зобнин
Прочитав заголовок, я подумал тут что-то вроде того, что про обещание не заманивать Дембеле новой Фифа 2025 в Астон Виллу
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alberto-m
Ответ Alexander Katschalow
Выздоравливать тебе !!
Шикарный русский язык, у тебя👍👍👍
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