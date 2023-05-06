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🎥 Фанат спросил Обамеянга о его желании вернуться в «Барселону». Ответ нападающего попал на видео

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Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
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Не стал увиливать.

Пьер-Эмерик Обамеянг провел всего половину сезона в «Барселоне», но даже за это короткое время он смог оставить след в сердцах кулес.

Чтобы помочь команде в трудный момент, нападающий сам форсировал свой уход из «Арсенала» и согласился на сниженную зарплату. Летом каталонцы подписали Роберта Левандовского, а габонец был рад новому вызову в «Челси» под руководством Томаса Тухеля, поэтому он вернулся в Англию.

Однако этот трансфер принес футболисту только разочарование. Немецкого тренера уволили в самом начале сезона, и его место занял Грэм Поттер, который лишь изредка давал Обамеянгу минуты и даже исключил его из заявки на Лигу чемпионов.

Но вот пришел май, а, значит, уже совсем скоро откроется новое трансферное окно, которое может положить конец страданиям Пьер-Эмерика. У него есть большой шанс на возвращение в «Барсу», так как клуб хочет подписать еще одного форварда, и габонец является наиболее доступным вариантом.

Сам футболист тоже был бы рад вернуться в Каталонию, как сообщали многие СМИ. И на днях появилось еще одно доказательство его намерений.

Один фанат наткнулся на Обамеянга в баре во Франции, и он решил воспользоваться возможностью, чтобы спросить, не хочет ли игрок снова перейти в «блауграну».

Футболист ответил коротко, но вполне честно:

«Я хотел бы вернуться в «Барселону», но посмотрим...»

Действительно, пока сложно сказать, пойдут ли на этот шаг в «Барсе», но можно точно сказать, что Обамеянг был бы рад возвращению, и он приложит для этого усилия, если каталонцы за ним придут.

Габонец сыграл в 24 матчах за команду Хави, забив 13 голов и сделав 1 ассист.

8 комментариев

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СД18
Ответ Vlad
Неплохо будет, если Обамеянг вернётся в Барселону. Дембеле, Обамеянг и Левандовски, не МСН, но тоже отличное трио
Дембеле, Обамеянг, Левандовски и Гави - ДОЛГ, вот что заставляет нас его вернуть.
+9
0
+9
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Vlad
Неплохо будет, если Обамеянг вернётся в Барселону. Дембеле, Обамеянг и Левандовски, не МСН, но тоже отличное трио
+3
0
+3
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dadahandadahan3@gmail.com
прошлый Боруссия, будущий Барселона ✌️
+1
0
+1
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crispymousse
Ответ СД18
Дембеле, Обамеянг, Левандовски и Гави - ДОЛГ, вот что заставляет нас его вернуть.
Можно в таком случае заменить Обамеянга Осимхеном
+1
0
+1
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Vlad
Ответ СД18
Дембеле, Обамеянг, Левандовски и Гави - ДОЛГ, вот что заставляет нас его вернуть.
👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
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Alexlagodny
Вот это другое дело, четко, на понятном нам русском языке ответил 🤣😂🤣
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DoBryy X
Обамеянг отличный нападающий, уже не молод но очень полезен, думаю высокую зарплату просить не будет, ведь в Челси у него нет никаких шансов заиграть
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Данила Макаров
Ответ crispymousse
Можно в таком случае заменить Обамеянга Осимхеном
А не дорогая ли замена 😂
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