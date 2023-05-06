8 комментариев

Не стал увиливать.

Пьер-Эмерик Обамеянг провел всего половину сезона в «Барселоне», но даже за это короткое время он смог оставить след в сердцах кулес.

Чтобы помочь команде в трудный момент, нападающий сам форсировал свой уход из «Арсенала» и согласился на сниженную зарплату. Летом каталонцы подписали Роберта Левандовского, а габонец был рад новому вызову в «Челси» под руководством Томаса Тухеля, поэтому он вернулся в Англию.

Однако этот трансфер принес футболисту только разочарование. Немецкого тренера уволили в самом начале сезона, и его место занял Грэм Поттер, который лишь изредка давал Обамеянгу минуты и даже исключил его из заявки на Лигу чемпионов.

Но вот пришел май, а, значит, уже совсем скоро откроется новое трансферное окно, которое может положить конец страданиям Пьер-Эмерика. У него есть большой шанс на возвращение в «Барсу», так как клуб хочет подписать еще одного форварда, и габонец является наиболее доступным вариантом.

Сам футболист тоже был бы рад вернуться в Каталонию, как сообщали многие СМИ. И на днях появилось еще одно доказательство его намерений.

Один фанат наткнулся на Обамеянга в баре во Франции, и он решил воспользоваться возможностью, чтобы спросить, не хочет ли игрок снова перейти в «блауграну».

Футболист ответил коротко, но вполне честно:

«Я хотел бы вернуться в «Барселону», но посмотрим...»

Действительно, пока сложно сказать, пойдут ли на этот шаг в «Барсе», но можно точно сказать, что Обамеянг был бы рад возвращению, и он приложит для этого усилия, если каталонцы за ним придут.

Габонец сыграл в 24 матчах за команду Хави, забив 13 голов и сделав 1 ассист.