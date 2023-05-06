Не похоже, что новости будут хорошими.

Серджи Бускетс — один из немногих игроков «Барселоны», чье значение в команде только росло с годами. Капитану клуба сейчас 34 года, но он по-прежнему остается одним из ключевых футболистов в команде Хави.

Его контракт истекает в июне, и пока Бускетс не объявил клубу, какое решение о своем будущем он принял. Главный тренер настаивает на продлении своего бывшего товарища по команде, но у ветерана есть много вариантов для продолжения карьеры.

Однако, кажется, вскоре мы все же узнаем, останется ли Серджи на «Камп Ноу» еще хотя бы на сезон. Авторитетный журналист Хави Мигель сообщил, что полузащитник намеренно не раскрывает свои планы о будущем, потому что он не хочет отвлекать внимание раздевалки и руководства на столь ответственном этапе сезона.

Бускетс может объявить о своем решении 14 мая после окончания дерби, если «Барселона» выиграет матч и станет чемпионом Ла Лиги. Журналист утверждает, что на данный момент никто в клубе не знает, каким будет следующий шаг игрока.

Мы тоже не знаем, что же надумал Серджи, но, если судить по последней информации, похоже, Хави могут ждать плохие новости, потому что вряд ли объявление о продлении еще на один сезон может отвлечь остальных игроков каталонской команды.

Предыдущие сообщения о том, что будущее Бускетса связано с Месси, тоже кажутся сомнительными, поскольку он примет решение до того, как аргентинец получит предложение от «Барсы».

В этом сезоне 34-летний футболист провел за «Барселону» 25 матчей в Ла Лиге и на его счету 4 голевые передачи.

Вы бы хотели, чтобы Бускетс провел еще один сезон на «Камп Ноу», или же ему пора сменить обстановку?